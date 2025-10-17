Este jueves 16 de octubre, el set de ‘Yo soy’ 2025 se llenó de energía punk-rock con la imitación del grupo estadounidense Green Day, protagonizada por los jóvenes talentos Bruno Iturrizaga como Billie Joe Armstrong, Eduardo Orrego dando vida a Tré Cool y Bruno Ramos en el rol de Mike Dirnt.

Con el tema ‘Basket Case’, los músicos realizaron una interpretación en vivo con sus instrumentos ante el jurado formado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, quienes satisfechos, aprobaron y permitieron avanzar a la siguiente ronda.

Aunque tuvieron el “sí” directo del protagonista de ‘Asu Mare’, así como el de Jely, Morán fue severo al aclararles que, si bien les otorgaba su voto positivo, ellos debían cumplir con una serie de tareas para su siguiente intervención.

“Las cosas que ocurren en el escenario, y relacionadas con la gestualidad de Billie Joe, tiene que ver con el entendimiento de sus canciones, y muchas de ellas tienen historia, como la muerte de su padre...”, empezó diciendo el productor.

Polémica con imitador de 'Yo Soy': esto dijo el jurado

Luego, comentó: “Eso despierta una sensación en él, y Bruno (Iturrizaga), tendrás que pensar o evocar algo para que el gesto que haces surja de ahí, y no sea simplemente un conjunto de gestos estudiados que intenten parecer orgánicos” , y, dirigiéndose al resto del grupo, agregó: “No toquen en la siguiente ronda la misma canción”.

Iturrizaga se presentó con el clásico outfit negro y una guitarra parecida a la Fernandes Stratocaster de Billie Joe, mientras que Orrego lució el cabello rubio y un notable parecido físico, y Ramos apareció con el icónico traje naranja de servicio del videoclip de ‘Basket Case’. Los tres, visiblemente contentos, agradecieron el voto favorable del jurado.

Bruno Iturrizaga como Billie Joe Armstrong, Eduardo Orrego dando vida a Tré Cool y Bruno Ramos en el rol de Mike Dirnt integran la banda Green Heart, con la que rinden tributo a Green Day | Foto: Yo Soy (captura)

Durante su presentación, los imitadores compartieron que realizan conciertos tributo a la banda bajo el nombre de Green Heart. “La banda fue creada por Eduardo en 2009, pero se desintegró en 2018. En 2021 lo conocí y, como cantaba en los micros, me invitó a ser el vocalista. En 2024, conocimos a Bruno Ramos”, relató Iturrizaga, de 23 años.