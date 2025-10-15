La nueva gala de Yo Soy 2025 no pasó desapercibida: un participante llamado Arturo logró uno de los momentos más comentados de la noche con su tributo a Pedro Suárez-Vértiz.

“ Hasta hace un ratito estaba nervioso, pero ahora estoy aterrado ”, confesó entre risas antes de cantar.

El concursante contó que suele rendir homenaje al cantautor peruano y que, además, tiene un taller de bicicletas. Sin embargo, su verdadera pasión quedó al descubierto apenas empezó a entonar los primeros versos de “Cuéntame”. Los jurados Jely Reátegui y Ricardo Morán intercambiaron miradas sorprendidas al notar el gran parecido de su voz con la del intérprete original.

@latina.pe 🥹YO SÍ LO CONTRATO PARA MI CUMPLEAÑOS🤩 | YO SOY 👉🏽 No te pierdas #YOSOY , ahora de lunes a sábado a las 9:00 pm ✨️ por Latina ⭐️ Mira #YoSoy2025 ♬ sonido original - Latina Televisión

“La imitación es completa, yo de arranque voy a decir que sí” , expresó Carlos Alcántara, impresionado por la fidelidad de su interpretación. Aun así, Reátegui y Morán notaron cierta rigidez en su desempeño y le pidieron cantar una segunda canción.

Jurado de Yo Soy 2025 queda impactado por concursante que canta igual que Pedro Suárez-Vértiz. (Foto: Captura/Latina)

“Yo quiero escuchar otra canción, pero te necesito más relajado. Estás con el cuello tenso y eso está haciendo que esfuerces mucho y se está saliendo del personaje que es más relajado, más rockstar. Disfruta, muévete, diviértete”, le aconsejó Jely.

Tras seguir las sugerencias, Arturo volvió al escenario con una actitud más segura y convenció por completo al jurado.

“En la primera canción había problemas de afinación en el coro que en la segunda no han estado. Has estado mucho mejor. Si este es el artista que admiras y le haces tributo, sugeriría también hacer el trabajo de sentarte a revisar cómo son realmente las letras porque hay algunas palabritas aquí y allá que cambias porque te las has aprendido escuchándolas y no revisando el texto, pero aparte de eso, yo te voy a decir que sí”, señaló Ricardo Morán.

Con tres votos positivos, Arturo avanzó a la siguiente etapa de Yo Soy 2025, consolidándose como una de las revelaciones de la temporada. “Bienvenido, Arturo. No te relajes, sigue puliéndolo” , le recordó Jely Reátegui al despedirlo entre aplausos del público.