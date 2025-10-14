No cumplía cinco años y el destino ya le brindaba una primera oportunidad. Llevaba un rato en una tienda cualquiera y le ofrecieron – claro, a través de sus padres—modelar para una conocida marca de ropa infantil. Ese primer empleo sería un paso clave para una carrera que hoy, casi dos décadas después, no solo sigue adelante, sino que le ha permitido tocarle la puerta a Hollywood.

Nacida el 12 de mayo de 2004 en Québec, la actriz franco-canadiense Émilie Bierre daría el salto natural a la actuación en roles de diverso tipo. Cortometrajes, miniseries y películas en las que tuvo que demostrar, al mundo y a sí misma, que era mucho más que un rostro agraciado. En eso fue clave el apoyo de sus padres, quienes –paradójicamente—inicialmente no querían que sea actriz.

“Mis padres son franceses y se mudaron a Canadá cuando tenían veintitantos años. Ellos no querían que actuara, así que todo pasó casi de casualidad. Estaba en una tienda y alguien me dijo: ¿Te gustaría hacer una sesión de fotos para esta marca? Y pasé de una sesión a otra, hasta que me ofrecieron estar en una película. Nadie de mi familia estuvo frente a cámaras, pero felizmente terminaron apoyándome”, revela Bierre en una entrevista para Saltar Intro desde Los Ángeles, a propósito del estreno de “Teacup” (15 de octubre/Universal+), su más reciente proyecto.

COMIENZOS COMPLICADOS, PERO SATISFACTORIOS

Más allá del importante apoyo de sus padres, comenzar a ser alguien público antes de los cinco años garantiza una infancia y adolescencia compleja que no cualquiera podría manejar. Bierre sufriría acoso escolar, pero la experiencia le sirvió para invertir las cosas y promover una campaña contra este flagelo.

Aunque tuvo que cambiarse de escuela, del otro lado las cosas iban bastante bien. Recibió papeles pequeños que construyeron su vocación, pero fue una serie sumamente popular aquella que terminó de convencerla: la actuación era su futuro.

Una escena de la miniserie de Universal+ "Teacup". / PEACOCK

“Cuando se estrenó Stranger Things (2016), vi la serie y pensé: ‘Este es el tipo de cosas que quiero hacer”. Me pregunté: ¿Cómo lo logro? ¿Cómo aprendo este inglés tan claro? Así que desde entonces me dediqué a aprender el idioma, trabajando con un profesor de dialecto para poder tomar personajes estadounidenses sin mayores problemas”, añade.

Uno de esos ‘personajes estadounidenses’ como Bierre los denomina es precisamente Meryl, la hija mayor de los Chenoweth, una familia que vive en Georgia y que, de un momento a otro, comienza a presenciar hechos particularmente raros en su granja. Así es cómo empieza “Teacup”.

DEL LIBRO A LA PANTALLA: UN RETO CON PROFESIONALES DETRÁS

“Teacup” tiene ocho episodios y es una adaptación casi libre de “Stinger”, la exitosa novela del escritor estadounidense Robert R. McCammon. Su comienzo es básicamente una propuesta de horror, con apariciones que te pondrían los pelos de punta tengas la edad que tengas. Conforme avanzan los episodios, mientras la familia Chenoweth debe unirse contra tan desconocida amenaza, el proyecto se torna más de ciencia ficción, con episodios que nos llevan hacia la reflexión, indagando en la psicología de los personajes y en sus conflictos interiores.

La actriz franco canadiense Emilie Bierre. / Peacock

La serie que ahora llevará a las pantallas de Latinoamérica Universal+ es el primer gran proyecto de Émilie Bierre en la industria de Hollywood. Esta especie de carta de presentación, sin embargo, esconde detrás otros roles que esta admiradora de Jennifer Lawrence y Meryl Streep ha interpretado con solvencia en el pasado, incluso ganando premios y reconocimientos.

En 2019, Bierre ganaría el Canadian Screen Awards a la Mejor Interpretación por su rol en “Una colonia”, el notable drama de Geneviève Dulude-De Celles. En la cinta de 102 minutos, la entonces adolescente de 14 años interpreta a Mylia, una escolar que debe equilibrar los intereses propios de su edad con el arraigo a su familia. Tiene una hermana menor que debe cuidar, pero a la vez es motivada por sus compañeras de carpeta a ir a fiestas, conocer chicos y beber sus primeros tragos.

Por curiosidades del destino, “Una colonia” se asemeja a “Teacup” porque Bierre nuevamente debe interpretar a una hermana mayor. En la miniserie de Universal+ tendrá a su cargo a Arlo, un chiquillo que se enfrenta a situaciones rarísimas. El personaje es interpretado por Caleb Dolden, con quien Bierre reconoce haber formado una sana complicidad más allá de la complejidad del proyecto entre manos.

“Crecí como una niña en un set de rodaje. Así que sabía exactamente cómo se sentía Caleb y realmente su personaje es el corazón de la serie. Lleva todas las historias sobre sus pequeños hombros y pienso que actuó de una manera magnífica, sutil y brillante. Estoy muy, muy orgullosa de él. Me enorgullece llamarlo amigo, aunque nos llevemos como 10 años”, sostiene Émilie en otra parte de la entrevista exclusiva a Saltar Intro de El Comercio.

“Recuerdo que cuando lo conocí le di la mano y le dije: hagámonos amigos para que podamos estar lo más cómodos posible el uno con el otro. Quiero que te sientas seguro conmigo y yo me sentiré segura contigo, y así vamos divertirnos juntos. Considero especial cuando el cine puede lograr que estas cosas sucedan”, añade la actriz franco canadiense.

Emilie Bierre es Meryl Chenoweth y Caleb Dolden es Arlo Chenoweth en la miniserie "Teacup". / PEACOCK

UN INMENSO FUTURO POR DELANTE

En la ‘vieja normalidad’, factores como el aspecto físico bastaban muchas veces para abrir puertas en una industria como Hollywood. Émilie Bierre es consciente de que aquello juega a su favor, pero nunca se durmió en sus laureles. De los catálogos de ropa saltó a los spots publicitarios y de ahí a actuar. Diecisiete años después –lo que para algunos es, ciertamente, una vida—no ha parado. Estudió inglés, actuación, canto y ha dejado la calidez del hogar para asumir los papeles que le lleguen. “Teacup” es un inmejorable ejemplo de que todos esos sacrificios tienen recompensa.

“’Teacup’ fue mi primer proyecto en Estados Unidos. Desde entonces, he podido seguir trabajando aquí, tanto en inglés como en francés, y ha sido una experiencia maravillosa. No empecé estudiando actuación, pero esto es lo que he hecho casi toda mi vida, y es lo que más me gusta hacer. Este trabajo ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque marcó el comienzo de una nueva aventura para mí”, finaliza con una sonrisa y su particular buena onda.

Como dijimos líneas arriba, “Teacup” está basada en el libro “Stinger” de Robert R. McCammon. La adaptación corrió a cuenta de Ian McCulloch, y la dirección se repartió entre John Hyams, E.L. Katz, Chloe Okuno y Kevin Tancharon. Detrás del proyecto estuvo James Wan como productor ejecutivo.