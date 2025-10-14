El cantante Ricky Trevitazzo oficializó la devolución del nombre del grupo Skándalo a su creador y productor, Roly Ortiz, afirmando que había registrado la marca solo para “protegerla”.

“El año pasado habíamos quedado con Roly que después del aniversario de los 35 años de Skándalo, le devolveríamos el nombre y aquí estoy cumpliendo como caballero la palabra empeñada”, afirmó.

Para luego agregar: “En su momento se malentendieron las cosas, en ningún momento hubo intención de apropiarme del nombre, solo de protegerlo”.

Ricky Trevitazzo / herbert.holguin

A su vez, conmovido por las disculpas, Roly Ortiz, visiblemente agradecido, aprovechó el momento para pedir perdón a otro exintegrante del grupo, el comediante y músico, Luigi Carbajal.

“Los he visto crecer, hemos vivido muchas cosas y por mi enfermedad dije cosas que no estuvieron bien”, expresó Ortiz, quien además detalló: “Por eso le pido disculpas a Luigi Carbajal, espero que me pueda perdonar y pueda estar con nosotros en la celebración que haremos por los 36 años de Skándalo”.

La agrupación anunció su próxima celebración por los 36 años de Skándalo, el 29 de noviembre en el parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho, y contará con la presencia de Luisito Sánchez y Giovanni Kral, además del regreso de su hermano Ronald Trevitazzo desde Italia.

Luis Sánchez, Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal, exintegrantes de Skándalo | (Captura: Youtube La Casa de la Cumbia)