Aunque ninguna de las presentadoras ha confirmado un encuentro inmediato, ambas han dejado abierta la posibilidad de diálogo | Foto: Magaly TV (Captura) / Difusión GV / Composición EC
Aunque ninguna de las presentadoras ha confirmado un encuentro inmediato, ambas han dejado abierta la posibilidad de diálogo | Foto: Magaly TV (Captura) / Difusión GV / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes en ‘Magaly TV, la Firme’, la conductora de televisión Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Gisela Valcárcel, tildando su actitud de “doble cara” tras enterarse de las condiciones fijadas por la madre de Ethel Pozo para reunirse.

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