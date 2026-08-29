Este viernes en ‘Magaly TV, la Firme’, la conductora de televisión Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Gisela Valcárcel, tildando su actitud de “doble cara” tras enterarse de las condiciones fijadas por la madre de Ethel Pozo para reunirse.

Y es que, durante una entrevista de Gisela en el podcast “Sin +Que Decir”, al ser consultada si al igual que Ethel asistiría al programa de Medina en ATV, Valcárcel sostuvo que no ha recibido una invitación formal.

“A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan. De sí o no”. Sin embargo, cuando le preguntaron por el formato en el que se sentiría cómoda para la entrevista, sorprendió al marcar su postura: “En mi casa y por mi streaming”.

La respuesta de Magaly ante las condiciones de Gisela

Ante estos señalamientos, Medina utilizó los minutos de su espacio televisivo para criticar las exigencias de Valcárcel y tildar su discurso de incoherente respecto a su conducta del pasado.

“Es tan doble cara que dice ‘sí, pero primero que venga a mi casa’. Así hemos estado durante años” , manifestó. En esa misma línea, arremetió contra la posición de su rival mediática agregando: “A mí me da cólera la gente hipocritona. A mí me revienta la hipocresía de la gente, si yo no quiero reunirme contigo, lo digo”.

Para respaldar su postura, Medina recordó que el productor Ney Guerrero intentó juntarlas hace unos años para la Teletón. Según la conductora, ella aceptó esta iniciativa por tratarse de una causa benéfica, pero fue Valcárcel quien rechazó el acercamiento.

“En esto hemos estado años de años de años. Cuando ha habido posibilidad de que nos juntemos, ella no, primero acá. Y yo también primero acá”, afirmó al dar por descartada la viabilidad de una reunión en los términos planteados.

Semanas antes, la conductora de ATV había mostrado una actitud diferente al señalar que la televisión es impredecible. En aquel momento, afirmó que el medio es una caja de sorpresas y no descartó posibles giros a futuro, respecto a un encuentro con Gisela.

Sin embargo, al ser entrevistada por el diario Trome, Magaly fue enfática al precisar que “no podría ser amiga [de Gisela] porque no le encuentro nada en común”, dejando en claro que un acercamiento ante las cámaras no significaría el inicio de un vínculo personal.

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