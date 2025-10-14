El inicio de la nueva temporada de “Yo soy” llegó cargado de emociones. Esta vez, un imitador de Diego Bertie evocó la memoria del recordado actor y cantante peruano, logrando emocionar al jurado del programa con su interpretación.

El cantante Juan Víctor, trabajador de una empresa de telecomunicaciones, subió al escenario del programa de Latina y reveló que, a la par de su trabajo, también realiza tributos al recordado actor peruano.

“Tuve la oportunidad de hacer un tributo a este personaje que es muy querido en el Perú por el talento que ha tenido, no solo en la música, sino también en la actuación. He llegado a presentarme con este tributo”, explicó antes de dar inicio a su presentación.

Imitador de Diego Bertie conmovió al jurado y clasificó a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Jely Reátegui fue la encargada de darle el pase inicial y el imitador de Diego Bertie empezó a hacer gala de su talento al ritmo de “Que difícil es amar”, tema que emocionó a todos en el estudio, incluido el presentador Franco Cabrera.

Por la emoción, Jely Reátegui y Ricardo Morán no pudieron darle una devolución al cantante; sin embargo, Carlos Alcántara tomó la palabra y aseguró que han sentido mucha emoción al recordar a su amigo Diego Bertie.

Finalmente, el jurado le dio un rotundo sí al participante y lo invitaron a ser parte de la siguiente etapa del programa “Yo soy”.