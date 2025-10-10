El pasado jueves 9 de octubre se vivió una nueva jornada de “Yo soy”, donde cinco participantes dieron lo mejor de sí, pero uno fue eliminado. La cantante Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero de Belanova, no logró los votos necesarios y, entre lágrimas, se despidió de la competencia.

La cantante interpretó el tema “Me pregunto” de Belanova y obtuvo buenos comentarios del jurado; sin embargo, no pudo convencer al público que votó a través de la app de Latina.

Tras darse a conocer su eliminación, Karin Idol agradeció al jurado, a la producción y a todos sus compañeros que la acompañaron en la aventura de “Yo soy”

Imitadora de Denisse Guerrero se despide entre lágrimas de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

“De verdad que muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad, porque realmente ha sido un gran aprendizaje. Creo que toda esta experiencia me va a ayudar muchísimo. Llegar hasta aquí ha sido un reto muy grande, y estoy muy agradecida con todos ustedes”, dijo la artista entre lágrimas.

“Quiero invitar a toda la gente que está viendo este programa a que lo intenten, porque esta es una ventana muy bonita. Muchas gracias a todos los que me han apoyado. Gracias de corazón”, agregó antes de abandonar el escenario.

De esta manera, solo cuatro imitadores quedaron en competencia: Daddy Yankee, José José, Raphael y Pedro Infante. Solo uno podrá levantar el trofeo de campeón en la gran final de “Yo soy”, el sábado 11 de octubre.