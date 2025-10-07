El lunes 6 de octubre se llevó a cabo la primera fecha de la semana final de “Yo soy”, donde ocho imitadores ofrecieron lo mejor de sí en una presentación a dúo con artistas consagrados. Al final de la jornada, solo el imitador de Feid fue eliminado.

En la jornada de refuerzos, el imitador del Ferxxo subió al escenario al lado de Barúa, imitador de Rauw Alejandro. Ambos dieron rienda suelta a su actitud urbana al ritmo de “Pantysitio”.

Si bien su presentación fue celebrada por los integrantes del jurado Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui, no fue suficiente para convencer al público.

Imitador de Feid fue eliminado en el inicio de la semana final de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

De esta manera, Nano Paz, nombre real del cantante, fue anunciado como el eliminado de la jornada y se quedó con el octavo lugar de la nueva temporada de “Yo soy”.

En medio del abrazo de sus compañeros y el aplauso de pie del jurado, el imitador del Ferxxo agradeció la oportunidad de mostrar su talento. “Esto es por ustedes, mami, te amo, Let’s go”, dijo emocionado.

De esta manera, solo quedan siete participantes en competencia. Daddy Yankee, Joy, José José, Denisse Guerrero, Jim Morrison, Raphael y Pedro Infante lograron salvarse y continúan en carrera hacia la final de “Yo soy”.