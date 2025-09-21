El pasado sábado 20 de septiembre se llevó a cabo una emotiva jornada en “Yo soy”. El imitador de José José cautivó al público y al jurado con una presentación que fue calificada como la “mejor de la temporada” por Ricardo Morán, quien terminó aplaudiendo de pie al participante.

El joven imitador de José José habló con Diana Sánchez antes de subir al escenario y confesó que atravesaba un momento difícil a nivel personal, lo que le daba un significado especial a su presentación.

Al final, su interpretación del tema “Amor, amor” fue tan emotiva que recibió la ovación del público y el aplauso de pie de Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán.

“Ya quedó para la historia de la televisión”, señaló el popular ‘Cachín’ en su devolución, destacando la gran conexión emocional que sintió.

Asimismo, Ricardo Morán calificó la presentación como “definitivamente una de las mejores de esta temporada de Yo soy”, además aconsejó al participante que busque esa emoción en futuras presentaciones.

De esta manera, los imitadores de José José, Emanuel Noir, Emilia y Paul McCartney se salvaron de la sentencia. Por su parte, Daddy Yankee, Makuko Gallardo y 2 Unlimited tendrán que volver a presentarse para mantener su lugar en el programa de Latina.