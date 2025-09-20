Este viernes, la exreina de belleza Suheyn Cipriani, expareja de César Vega, dejó entrever que el salsero no estaría cumpliendo, de forma correcta, con la pensión alimenticia para la hija que tienen en común.

Por ello, en una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Cipriani, quien denunció a Vega por maltrato hace unos meses, dijo que prefería no hablar del tema, sin embargo, al ser consultada si este se hacía cargo de los gastos, dio una respuesta poco clara.

“Digamos que hace lo que puede. No tiene presentaciones, no sé qué pasa por ahí, pero yo lo veo en todos lados, no sé”, dijo, para añadir entre líneas que Vega estaría usando la falta de trabajo como una supuesta excusa.

Las declaraciones de Cipriani se dan meses después de que Vega le ofreciera una disculpa pública en televisión por el daño físico y psicológico que le causó durante su relación.

En su momento, ella se mostró indiferente ante el perdón, señalando que “se lo ha pedido a la familia, a los demás” y no directamente a ella.

Suheyn Cipriani: ¿en una nueva relación?

Por otro lado, Suheyn también abordó su vida sentimental, aclarando que la persona con quien fue vista en una actitud cariñosa hace algunos días durante una fiesta, era solo un amigo.

“Es un amigo, en realidad, que le tengo mucho cariño. Tengo una situación diferente, tengo 2 hijos, estudio, trabajo, por ahí que nos acompañamos a veces y nos tenemos cariño. No sé qué puede pasar más adelante, la verdad”, dijo.