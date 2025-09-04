En una reciente aparición en sus redes sociales, la modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani reveló que su madre, Betzabeth Noriega, intentó pedirle perdón por años de abuso, en un mensaje que también compartió a sus miles de seguidores.

A pesar del arrepentimiento que su progenitora habría mostrado, Cipriani fue contundente al afirmar que no planea reconciliarse. “Con el dolor en mi corazón, ya no quiero tenerla en mi vida”, confesó entre lágrimas durante un ‘live’ de TikTok.

Hace algunas semanas, Suheyn afirmó en el ‘El Valor de la Verdad’ que, a los 7 años, fue víctima de abuso sexual por su padrastro, y que su madre habría encubierto al presunto agresor, además de someterla a una serie de maltratos psicológicos y físicos.

Por ello, según el mensaje, Noriega se mostró arrepentida, asegurando que cometió errores por situaciones inexplicables, lo cual no fue suficiente para que Suheyn aceptara el perdón. “No la odio, pero no quiero que regrese a mi vida”, dijo firme.

MÁS INFORMACIÓN: Suheyn Cipriani reveló que abandonó el Miss Perú y su carrera de modelo por César Vega

Las declaraciones de la modelo provocaron una fuerte reacción de su madre, quien, en una entrevista con ‘Amor y Fuego’, negó algunas de las acusaciones entre gritos, arremetiendo contra su hija. “Mi dignidad no se compra con dinero”, comentó.

“Siempre serás mi hija, pero ya no te quiero cerca”, sentenció. “¿Por qué?, Dime. Sí he mantenido a esa muchacha, si me he fajado por ellos. No, no es dolor, es una cosa horrible, no tiene nombre, quisiera sacarme el corazón", dijo.

A pesar de los ruegos de su progenitora, la modelo ha decidido no perdonar ni restablecer el vínculo, priorizando su bienestar emocional.