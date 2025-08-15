En un nuevo giro inesperado, Suheyn Cipriani canceló su regreso a ‘El Valor de la Verdad’ (EVDV), mismo que había sido anunciado para este domingo 17 de agosto, en reemplazo al programa de Samahara Lobatón, generando especulaciones por un aparente sabotaje de Jefferson Farfán.

Como se recuerda, la modelo y exreina de belleza dijo que estaría, por segunda vez, en ‘EVDV’ respondiéndose a su madre y contando más nuevos detalles sobre los presuntos maltratos físicos y psicológicos que sufrió de ella.

Sin embargo, a pocas horas de haber anunciado su regreso, Beto Ortiz, conductor del espacio, reveló que Cipriani ya no participaría este domingo, por lo que, el programa que grabó con Samahara sería emitido con normalidad, desmintiendo cualquier intromisión del exfutbolista.

“Con el correr de las horas, [Suheyn] ella se arrepintió y decidió que era mejor no responderle a su madre. Suheyn tiene todo el derecho de responder o no, y nosotros respetamos su decisión”, comentó Beto. “La programación continúa como estaba planificada” , agregó.

Lobatón revelará secretos relacionados con Farfán, que incluyen una supuesta triple relación que Jefferson tuvo, y en simultáneo, con Darinka Ramírez, Delany López y Xiomy Kanashiro, su actual novia.

El programa borró el video promocional de la participación de Cipriani, y publicó uno nuevo, donde confirmaba que el capítulo con Lobatón sería emitido.

¿Qué dijo Suheyn Cipriani sobre su madre?

En una reveladora entrevista el pasado domingo 10 de agosto, la modelo de 29 años, Suheyn Cipriani, expuso públicamente una serie de presuntas agresiones y abusos que ha sufrido desde su niñez, especialmente de su madre.

Según dijo, Betsabeth Noriega, su mamá, le habría propinado golpes que la dejaron semi-inconsciente cuando apenas era una niña.

Adicionalmente, la modelo denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro a los 7 años, y que, al contarle lo sucedido a su progenitora, esta ignoró los hechos y encubrió al agresor.

La respuesta de Betsabeth Noriega

En una tensa respuesta para su hija, Betsabeth Noriega se pronunció negando las acusaciones de violencia física y encubrimiento de abuso sexual hechas por Cipriani.

Si bien confirmó que Suheyn fue víctima de abuso a los 7 años, Noriega precisó que los hechos “no habían ocurrido como los contó su hija”, negándose a revelar detalles sobre el agresor, de quien mencionó haberse separado tras el lamentable suceso.

Tras ello, y en una reacción visiblemente alterada, Noriega se mostró dolida y decepcionada con su hija, llegando a afirmar que la perdonaba, pero que no deseaba verla más.

Entre gritos, la mujer expresó: “ ¿Por qué?, Dime. Sí he mantenido a esa muchacha, si me he fajado por ellos. No, no es dolor, es una cosa horrible, no tiene nombre, quisiera sacarme el corazón, morirme. ¿Cómo es posible?” .

Continuando con sus declaraciones, Noriega agregó: “Le he dado mi vida a ella, he dejado muchas cosas por ella, pero ya no. ¡Ya no más! Toda mi vida me he sentido culpable por algo que no he sido culpable. Hoy me libero de todo esto”.