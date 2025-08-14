Tras meses de silencio en televisión, la ‘influencer’ peruana de 23 años, Samahara Lobatón ha vuelto a generar controversia por sus declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’, en donde arremetió contra el exfutbolista Jefferson Farfán, a quien consideraba como “un padre”.

Según sus declaraciones, el exfutbolista no solo habría intentado sabotear su relación con Bryan Torres, sino que también mantuvo un romance simultáneo con tres de sus exparejas: Darinka Ramírez, la madre de su hija, Delany López y su actual novia, Xiomy Kanashiro.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán?

Durante su conversación, Beto Ortiz, conductor del programa, le consultó a Samahara sobre la relación de Farfán con otras mujeres. La pregunta directa fue: “¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?”.

La respuesta de Lobatón fue contundente y dejó a más de uno sorprendido: “Ese fue el proceso de las tres juntas. Delany, Darinka y Xiomy”, en referencia a López, Darinka Ramírez y su actual novia, Xiomy.

La relación con Ivana Yturbe y su sorpresa

Lobatón también se tomó un momento para hablar sobre su examiga Ivana Yturbe y la forma en que se enteró de su romance con la ‘Foquita’. Según la hija de Melissa, Ivana le ocultó su relación a pesar de que “eran uña y mugre”.

De izquierda a derecha: Darinka Ramírez, Delany López y Xiomy Kanashiro bailando junto a Jefferson Farfán

“Ivana y yo éramos uña y mugre y ella nunca me dijo: ‘Yo estoy saliendo con él’. Me lo ocultó al comienzo porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor” , expresó Lobatón.

¿Cuándo y dónde ver ‘El Valor de la Verdad’ de Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón se presentará en ‘El Valor de la Verdad’ este domingo 17 de agosto a las 10 de la noche por Panamericana TV (canal 5), justo después del programa Panorama.