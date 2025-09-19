El jueves 18 de setiembre, en la reciente gala del programa de imitación “Yo Soy” (Latina TV), tres participantes fueron enviados a la noche de sentencia, por lo que deberán redoblar sus esfuerzos para mantenerse en competencia.

De ese modo, los imitadores de Iván Cruz, Camilo Sesto y Los Ilegales fueron enviados a la zona de sentencia.

Suerte contraria tuvieron los participantes que imitan a Nicky Jam, Jim Morrison, Denisse Guerrero y Gilda, ya que lograron salvarse y continuar en la competencia.

¿Cómo fue la accidentada gala?

La primera ronda de decisiones, marcada por el descontento de parte del público, comenzó con el anuncio de Nicky Jam como el primer salvado. Posteriormente, el jurado sentenció a Los Ilegales, una decisión que generó protestas entre los asistentes.

Ricardo Morán, en respuesta a la reacción del público, explicó que, si bien sus opiniones pueden diferir, "el objetivo es reconocer la evolución de los presentaciones en el escenario".

Tras estas palabras, se confirmó que Jim Morrison se salvaba de la eliminación, mientras que la imitación de Iván Cruz fue sentenciada, lo que provocó una nueva ola de descontento entre los espectadores.

Finalmente, la ronda de salvación concluyó con la confirmación de Denisse Guerrero y Gilda como concursantes salvadas. De esta manera, Camilo Sesto se unió a Los Ilegales y a Iván Cruz en la lista de sentenciados que se enfrentarán a la próxima gala de eliminación.

“Yo soy” se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:45 p. m., mientras que los sábados a partir de las 9 p.m.