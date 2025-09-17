El dúo venezolano Servando y Florentino anunció su nueva gira mundial, “Se Buscan: Vivos o Inmortales – World Tour 2025”, la cual marcará su regreso a Perú con una única presentación el viernes 21 de noviembre en el Costa 21 de Lima.

Este tour, que es parte de su regreso a los escenarios, iniciado en 2022, comenzará en Venezuela y recorrerá más de 60 ciudades en varios países de América y Europa, incluyendo Colombia, Argentina, Chile, México y España. El recorrido finalizará en Estados Unidos y Curazao.

Servando y Florentino

La gira también celebra el lanzamiento de su nueva producción discográfica (del mismo nombre), un álbum conceptual de salsa con el que buscan conectar con nuevas audiencias.

Incluye colaboraciones con artistas como Maelo Ruiz en el tema “No te vayas”, Rawayana en “Amor de motel” y Neutro Shorty en “Eres tú”.

Durante el show, los hermanos Primera prometen interpretar sus grandes éxitos, como “Una fan enamorada”, “Aliviame”, “Una canción que te enamore” y “Muchacho solitario”.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa con un 15% de descuento del 22 al 29 de septiembre en Teleticket.

Cabe mencionar que, este descuento será aplicable a cualquier método de pago.