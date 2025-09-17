Miles de fanáticos que adquirieron entradas para los conciertos de Foreigner y Luis Fonsi en Lima recibieron este martes una noticia clave: el Indecopi ordenó a la empresa Total Entertainment S.A.C. devolver el dinero a todos los consumidores afectados tras la cancelación de ambos espectáculos.

Los conciertos estaban programados para el 2 de mayo y el 29 de agosto de 2025, respectivamente, pero nunca se realizaron, dejando a miles de asistentes sin respuestas claras durante semanas.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte dictó medidas cautelares para garantizar que los reembolsos sean efectivos y que los usuarios no queden desprotegidos. Entre las disposiciones, se fija un plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de cada solicitud para concretar la devolución. Asimismo, la empresa deberá difundir en un plazo de cinco días hábiles un comunicado oficial en su web, redes sociales y, de ser necesario, en medios nacionales, detallando el procedimiento.

El Indecopi ordenó además que Total Entertainment atienda de inmediato las solicitudes de reembolso y no retire los fondos en poder de las ticketeras. La empresa deberá informar periódicamente sobre el avance de los pagos a la Comisión. Si incumple, se arriesga a multas coercitivas de hasta 200 UIT, con posibilidad de duplicarse en caso de persistir la desobediencia.

Cancelación de conciertos genera sanciones y nueva ley para proteger a consumidores. (Foto: Gob)

En paralelo, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la compañía, que podría derivar en multas de hasta 450 UIT (más de S/ 2,4 millones), por no devolver entradas en los plazos debidos, no brindar información veraz a los consumidores y no comunicar oportunamente la cancelación del concierto de Luis Fonsi.

La medida cautelar busca que los fanáticos que compraron entradas para Foreigner Tour 2025 y Luis Fonsi – 25 años Tour recuperen su dinero sin más retrasos, en un contexto en el que la expectativa de miles de asistentes quedó truncada tras las cancelaciones.

En paralelo, el Congreso aprobó una nueva ley que obliga a los organizadores de conciertos y empresas de ticketing a devolver el dinero en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la cancelación o modificación de un espectáculo con más de 500 asistentes. La norma, que excluye obras teatrales y actividades financiadas por el Ministerio de Cultura, busca poner fin a los retrasos históricos en los reembolsos.

La legislación también obliga a que las entradas incluyan datos claros sobre el organizador, el RUC, el precio y las condiciones completas del evento. Además, si el reembolso no se realiza dentro del plazo, el dinero deberá ser transferido al Indecopi, que lo destinará a un fondo especial previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la transparencia y confianza en el sector de espectáculos, garantizar el respeto a los derechos de los consumidores y prevenir nuevas controversias similares en el futuro.