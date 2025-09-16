Horóscopo de HOY, martes 16 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto tendrá señales favorables para aprovechar. Surgen beneficios. Amor: insistirá en que la relación necesita un cambio, lo sugerirá y todo saldrá bien.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cierta estabilidad en su economía le ayudará a planificar metas más ambiciosas. Amor: su encanto brillará en el entorno y una hermosa vivencia será inolvidable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una buena inversión hará que gente influyente le haga una nueva propuesta. Amor: momento para desapegarse de la pareja y prestar atención a lo que le hace bien.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una serie de eventos afortunados harán que sus ingresos crezcan como nunca. Amor: seguirá su instinto en un encuentro fortuito y el romance poco a poco, surgirá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aunque se maneje con audacia los logros tardarán en llegar, necesitará paciencia. Amor: le pedirán una escucha con atención para que la confianza crezca en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: destacarán su habilidad para hacer más simples las tareas complicadas. Amor: comenzará una etapa de escasa vida social, ideal para fortalecer la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: buen momento para las mudanzas o reformas en su lugar de trabajo. Amor: el desapego será una señal para atender; sentirá que algo cambia o termina.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará la iniciativa y pondrá manos a la obra. Su proyecto se hará notar. Amor: su energía será un factor de seducción para una persona; posible nueva relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: verá los frutos de su esfuerzo y lo que desee se materializará. Amor: le quitará dramatismo a una situación difícil y la pareja reirá; estará irresistible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: detectará un error justo antes de hacer un cambio de rumbo. Amor: sentirá fuerte atracción por el misterio que rodea a una bella persona del entorno.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su habilidad para generar proyectos se destacará y los beneficios llegan. Amor: la pareja podrá recuperar la calidez inicial luego de sincerarse y verse tal como son.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las cosas parecen estar complicadas pero habrá un saldo positivo. Amor: dejará de lado una relación tóxica y optará por lo que ofrece una bella persona.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE A LOS ADULONES DE SIEMPRE. CON SUS AMIGOS ES BUEN CONFIDENTE.