El Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que descarta que Machu Picchu se encuentre en peligro, tras la advertencia de la organización New7Wonders que señaló que una serie de factores podrían afectar la permanencia de la ciudadela inca en la lista de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo.

“Somos enfáticos en precisar que la conservación y protección del Santuario Histórico de Machupicchu no está siendo vulnerado”, señala el documento difundido por el sector. Asimismo, se precisa que el sitio arqueológico no está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO.

La cartera recordó que “en el año 1983, el Santuario Histórico de Machupicchu, en cuyo ámbito se encuentra la Llaqta de Machupicchu, fue inscrito como Bien Mixto en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco, debido a sus características culturales y naturales”.

Para ello, explicó, debió demostrar un Valor Universal Excepcional, es decir, una importancia cultural y natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y es relevante para la humanidad entera.

El Ministerio también resaltó que en la 47ª Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, celebrada en París en julio de 2025, “se valoraron las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del Santuario Histórico de Machupicchu”.

Finalmente, el Ministerio de Cultura informó que junto con UNESCO Perú y las Cátedras UNESCO realizó en agosto la Primera Escuela Internacional de Campo, en la que especialistas de varios países debatieron sobre turismo sostenible, uso de tecnologías y resiliencia de las comunidades locales.

El sector concluyó reafirmando su compromiso de velar por la integridad y preservación de Machu Picchu “trabajando de manera articulada con entidades nacionales e internacionales para garantizar su salvaguarda”.