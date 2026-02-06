Nuevas tarifas para visitar Machu Picchu en 2026: desde mayo tendrás que pagar monto adicional, según el SERNANP

Por Redacción EC

Las maravillas del mundo constituyen obras o monumentos de base arquitectónica que persisten en algunos casos de manera ancestral y milenaria, y el Perú resulta hoy afortunado por contar con una de ellas dentro de la ciudad imperial. Es así como el Santuario Histórico de Machu Picchu, actualmente figura entre los principales destinos de visita por parte de turistas nacionales e internacionales que a partir del mes de mayo 2026, tendrán que pagar monto adicional a precio regular si quieren ingresar a icónicos ambientes cusqueños.

