Nuevas tarifas para visitar Machu Picchu en 2026: desde mayo tendrás que pagar monto adicional, según el SERNANP

Las maravillas del mundo constituyen obras o monumentos de base arquitectónica que persisten en algunos casos de manera ancestral y milenaria, y el Perú resulta hoy afortunado por contar con una de ellas dentro de la ciudad imperial. Es así como el Santuario Histórico de Machu Picchu, actualmente figura entre los principales destinos de visita por parte de turistas nacionales e internacionales que a partir del mes de mayo 2026, tendrán que pagar monto adicional a precio regular si quieren ingresar a icónicos ambientes cusqueños.

DESDE MAYO 2026, Y SEGÚN EL SERNANP, LOS TURISTAS QUE DESEEN VISITAR MACHU PICCHU DEBERÁN REALIZAR PAGO ADICIONAL

El turismo a nivel nacional, logra potenciarse gracias a la visitas recibidas por parte de destinos como el emblemático Machu Picchu cuyo santuario histórico hoy es noticia a partir de la venidera aplicación de cobro adicional.

De acuerdo a lo precisado por parte de la Resolución Directoral N° 000006, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) impondrá desde el 1 de mayo de 2026, y por concepto de conservación, el pago de los siguientes montos si tus fines de acceso están vinculados a la recreación:

Turistas extranjeros deberán pagar 11 soles adicionales a precio regular de ingreso .

. Visitantes nacionales deberán abonar 5 soles adicionales a precio regular de ingreso.

“Autorizar, a partir del 01 de mayo de 2026, la aplicación de las tarifas por ingreso al Santuario Histórico de Machupicchu con fines turísticos, aprobadas mediante resolución vigente“, remarca el Sernanp mediante resolución directoral que además establece que no deben cancelarse dichos montos adicionales, si terminas accediendo a ciudadela imperial mediante la Red de Caminos Inka.

LOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU Y SUS PRECIOS ACTUALIZADOS

El Santuario Histórico de Machu Picchu es sin duda desde su descubrimiento en 1911, la referencia turística del Cusco en Perú, y quizá la más importante de Sudamérica porque dentro de ella se esconden los más impresionantes recorridos compuestos por diversas y destacadas atracciones y actividades.

Por ejemplo, en la ciudadela edificada por el inca Pachacútec, hoy se pueden apreciar desde las representativas estructuras llamadas andenes o terrazas hasta la conocida “Escalera de Fuentes”, asombrosa obra de ingeniería hidráulica, y también, la montaña Putucusi.

Asimismo, el distrito cusqueño de Machu Picchu ofrece guías turísticas para visitar el “Templo del Cóndor”, el Palacio Real y la Acllahuasi, el famoso “Templo del Sol”, Intihuatana y el popular Huayna Picchu.

Si te interesa ingresar al Santuario Histórico y llenarte de su magia, toma en cuenta que los precios para visitantes peruanos y ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador) son de S/64 para adultos y S/32 para estudiantes y menores de edad, mientras que para extranjeros la tarifa aumenta y equivale a los siguientes montos:

ADULTO EXTRANJERO

- 152 soles

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

- 77 soles

MENORES DE EDAD EXTRANJEROS (De 3 a 17 años)

- Entre 70 y 125 soles, según circuito elegido