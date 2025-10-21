La operatividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), hoy continúa generando controversia, y ello ahora en relación a la aplicación de tarifa destinada a pasajeros de conexión internacional. Desde Lima Airport Partners (LAP), la información precisa que los viajeros tras hacer escala en Lima, deben efectuar un pago de manera obligatoria, y a partir de fecha que diversas aerolíneas cuestionan exigiendo aplazamiento de cobro efectivo.

ESTE PAGO DEBES REALIZAR SI PROGRAMAS ESCALA EN LIMA, SEGÚN LAP

Transcurre el 2025, y desde LAP llega noticia que viene generando gran controversia, así como rechazo por parte de gremios y aerolíneas que exigen el aplazamiento del cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) si Lima es tu punto de conexión hacia otra ciudad del mundo.

De acuerdo a la información que precisa la empresa concesionaria que opera el AIJC, el 27 de octubre empezará a aplicarse la medida a partir de la cual los pasajeros deberán pagar monto adicional una vez realizada la denominada escala en el terminal peruano, y hacer uso de los siguiente ambientes mientras esperan la salida del vuelo a destino final:

Salas de embarque

Aire acondicionado

Sistema de entrega de equipaje de un avión a otro

Llamadas gratuitas a nivel internacional

Atenciones médicas

“El cobro de esta tarifa se aplicará para pasajeros con conexiones internacionales que cambian de vuelo en Lima para volver a embarcar hacia su destino final”, remarca LAP a través de comunicado donde puntualiza que si bien buscaron llegar a un acuerdo con las aerolíneas a fin de incorporar la TUUA de Transferencia en el boleto de avión, esto no ha sido posible, y más bien viene siendo rechazado por parte también de otras importantes entidades.

Cabe resaltar, según lo precisa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al respecto, que el 46% del monto cancelado como contraprestación de servicios, “corresponde a una contribución al estado que el concesionario otorga a un fideicomiso que está destinado a las mejoras de los aeropuertos regionales”, y no termina representando el pago de un impuesto.

MODALIDADES DE PAGO Y MONTO A CANCELAR POR CONEXIÓN INTERNACIONAL DESDE EL AIJC

A partir del 27 de octubre pese a los cuestionamientos recibidos, la TUUA de Transferencia por hacer escala en Lima, empezará a aplicarse tal y como lo destaca LAP luego de concretarse proceso regulado bajo los procedimientos del Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN).

Con respecto al monto que debes cancelar si llegas al AIJC, y termina siendo tu punto de conexión internacional hacia otro país, te contamos que la cifra asciende a los 12.67 dólares (incluido IGV), y deben pagarse haciendo uso de alguna de las siguientes modalidades:

Plataforma de pago online para realizarlo de manera anticipada, es decir, antes del viaje .

. Agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles, y distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima .

. Módulos presenciales de pago exclusivos para el cobro de la TUUA.

Toma en consideración que en relación a las conexiones domésticas, es decir, desplazamientos realizados a nivel nacional, el cobro aún se encuentra en revisión, y “tras un proceso de negociación y diálogo” que se viene sosteniendo entre el MTC y el operador aeroportuario, LAP.