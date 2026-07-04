Tras la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la cual marcó un hito en la historia del transporte peruano, ha recibido cerca de 25 millones de pasajeros en su primer año de funcionamiento. De hecho, esta infraestructura demandó una inversión superior a los US$2 000 millones, se extiende sobre 270 000 metros cuadrados, cuenta con 46 puertas de embarque y, lo más destacado, tiene capacidad para atender hasta 40 millones de usuarios al año en el país. Sin embargo, con el objetivo de impulsar proyectos empresariales vinculados a la expansión de la Ciudad Aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP) anunció la construcción del primer edificio de oficinas, cuya ejecución estará a cargo de una reconocida empresa inmobiliaria. Este proyecto no solo promete modernizar el entorno del aeródromo, sino también implementar ciertos espacios destinados a oficinas, coworking y comercios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ NUEVA CONSTRUCCIÓN SE DESARROLLARÁ EN EL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ?

Tras su primer año de operaciones, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa con su proceso de expansión para ofrecer un mejor servicio a los millones de pasajeros que ingresan y salen del país. En esta oportunidad, Lima Airport Partners (LAP) informó que la Inmobiliaria Koricancha S.A. obtuvo la adjudicación para el diseño, construcción y operación del primer edificio de oficinas en el terminal aéreo. Esta asignación se produjo luego de que la propuesta de la empresa fuera seleccionada por su amplia experiencia en infraestructura logística y aeroportuaria, integrando criterios de arquitectura, eficiencia operativa y sostenibilidad, conforme comparte Perú Retail.

La importancia que tendrá este nueva construcción en el aeropuerto Jorge Chávez en donde se invertirá 21 millones de dólares. Foto: Perú Retail

De esta manera, la obra se ejecutará en un terreno de 2 455 m² y contemplará la construcción de un edificio de nueve pisos con 17 353 m² de área edificada. Del total, alrededor de 14 000 m² se destinarán a oficinas, espacios de coworking y locales comerciales exclusivamente para empresas nacionales y multinacionales relacionadas con las operaciones aeroportuarias y el comercio exterior. Así, a través de un modelo de inversión basado en arrendamiento, el proyecto busca satisfacer la creciente demanda de espacios corporativos en el entorno del nuevo aeropuerto. El inicio de sus operaciones comerciales está previsto para los primeros meses de 2028.

¿CÓMO LUCIRÁ EL PROYECTO VÍAL SANTA ROSA QUE CONECTARÁ CON EL NUEVO AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ?

Tuvieron que pasar varios años para que los pasajeros, tanto nacionales como internacionales, pudieran llegar a tiempo a sus destinos desde o hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, gracias al proyecto Intercambio Vial Santa Rosa que busca transformar el acceso a los ciudadanos y descongestionar la avenida Morales Duárez, en el Callao, conectándose directamente con el terminal aéreo y la Costa Verde en solo pocos minutos, con un costo de 130 millones de dólares.

En dialogo para Panorama, el MTC reveló que estima que este megaproyecto se concluya durante el primer trimestre del 2028, en la que se construirá un puente de 67 metros de largo sobre el río Rímac. Además, un giro vehicular en la avenida Elmer Faucett, otro en la avenida Néstor Gambetta y un paso a desnivel en Morales Duárez destinado al tránsito de carga pesada, así como un puente peatonal y carril para ciclistas con acceso al aeródromo.

“El diseño contempla dos carriles para vehículos que ingresen desde Morales Duárez y otros dos desde la vía expresa Santa Rosa. De igual manera, habrá cuatro carriles de salida hacia diferentes destinos urbanos”, explicaron los especialistas. Por su parte, el gerente del Puente Santa Rosa, Jaime Flórez detalló que tendrán vigas de entre 3 y 3,20 m, estructuras que sostendrán una plataforma vial con cuatro carriles de ingreso y salida, contribuyendo al flujo vehicular del lugar. Esta obra beneficiaría a más de 80 000 ciudadanos, así como generaría 500 puestos de trabajo directos y cerca de 2 000 empleos indirectos.