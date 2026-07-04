Por Redacción EC

Tras la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la cual marcó un hito en la historia del transporte peruano, ha recibido cerca de 25 millones de pasajeros en su primer año de funcionamiento. De hecho, esta infraestructura demandó una inversión superior a los US$2 000 millones, se extiende sobre 270 000 metros cuadrados, cuenta con 46 puertas de embarque y, lo más destacado, tiene capacidad para atender hasta 40 millones de usuarios al año en el país. Sin embargo, con el objetivo de impulsar proyectos empresariales vinculados a la expansión de la Ciudad Aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP) anunció la construcción del primer edificio de oficinas, cuya ejecución estará a cargo de una reconocida empresa inmobiliaria. Este proyecto no solo promete modernizar el entorno del aeródromo, sino también implementar ciertos espacios destinados a oficinas, coworking y comercios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.