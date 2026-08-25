Todo viaje comienza mucho antes de abordar el avión. Llegar al aeropuerto con anticipación, realizar el check-in, pasar por los controles de seguridad y encontrar la puerta de embarque forman parte de un proceso que, en muchas ocasiones, puede implicar largos tiempos de espera. Por ello, contar con alternativas que agilicen el recorrido dentro del terminal contribuye a que la experiencia sea más cómoda desde el primer momento.

Con ese objetivo, Mastercard ofrece a sus clientes con tarjetas Mastercard Black emitidas en Perú acceso sin costo al servicio Priority Lane del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este beneficio permite el ingreso prioritario y gratuito al control de seguridad para vuelos internacionales, tanto para el titular como para un acompañante. Además, los clientes que deseen ingresar con invitados adicionales podrán hacerlo con una tarifa preferencial de US$18 por persona. Todo ello para agilizar así su paso por este proceso antes del embarque.

Una experiencia más ágil antes del embarque

Reducir los tiempos de espera antes de abordar puede hacer más sencillo el paso por el aeropuerto, especialmente para quienes viajan con frecuencia. En ese contexto, Priority Lane ofrece acceso rápido al control de seguridad, permitiendo optimizar el recorrido previo al abordaje.

Esta iniciativa forma parte del abanico de beneficios para tarjetahabientes Black de Mastercard, enfocado en brindar experiencias y soluciones que contribuyan a hacer que cada etapa del recorrido sea más sencilla y gratificante.

“En Mastercard buscamos acercar beneficios que aporten valor real a la experiencia de viaje de nuestros clientes. Por eso, los titulares de tarjetas Mastercard Black emitidas en Perú podrán acceder sin costo al servicio Priority Lane del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, permitiéndoles optimizar su tiempo antes del embarque y disfrutar de una experiencia más cómoda desde su llegada al aeropuerto”, señala Romina Isasi, Directora de Marketing de Mastercard para Perú, Chile, Paraguay y Bolivia.

Además de reducir las esperas en el control de seguridad, también forma parte de la propuesta de valor que Mastercard ofrece a los usuarios de su categoría Black, enfocada en brindar experiencias diferenciales para quienes viajan con frecuencia.

¿Cómo acceder al beneficio?

Para utilizar el servicio, los pasajeros solo deberán presentar su tarjeta Mastercard Black emitida en Perú o la membresía digital de Mastercard Airport Experiences, asociada a esta categoría de tarjeta, junto con el boarding pass, en el counter del Priority Lane ubicado cerca a la puerta 3 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta alternativa estará vigente hasta agotar un total de 4,000 pases. El beneficio incluye el ingreso de un acompañante sin costo adicional.

Para más información, consulta los términos y condiciones aquí.

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