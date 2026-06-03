Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Visa y Mastercard deberán devolver una cantidad impresionante de dinero a aquellos cliente que se han perjudicado con cobros excesivos desde 2007 (Foto: AFP)
Visa y Mastercard deberán devolver una cantidad impresionante de dinero a aquellos cliente que se han perjudicado con cobros excesivos desde 2007 (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Banco Central de Cuba (BCC) informó este miércoles que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba a partir del 6 de junio para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva de 1 de mayo de EE.UU.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.