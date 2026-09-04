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Resumen

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El proyecto busca potenciar la conservación, la investigación científica, el turismo y la educación ambiental | Foto: EFE
El proyecto busca potenciar la conservación, la investigación científica, el turismo y la educación ambiental | Foto: EFE
Por Agencia EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abrió este jueves, tras una inversión de más de 7,7 millones de dólares, el Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres -Patrimonio de la Humanidad-, que busca potenciar la conservación, la investigación científica, el turismo y la educación ambiental.