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Fotografía de un auto clásico frente a un hotel de Melià el 16 de junio de 2017, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa
Fotografía de un auto clásico frente a un hotel de Melià el 16 de junio de 2017, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

La española Melià Hoteles, la mayor operadora extranjera de hoteles en Cuba, ha decidido dejar de operar y comercializar “de forma inmediata” los quince hoteles que mantiene en territorio cubano por “el contexto geopolítico social, legal y económico” de la isla.

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