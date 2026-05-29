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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG
/ FRANCIS CHUNG / POOL
Por Agencia EFE

El senador demócrata Rubén Gallego aseguró este viernes en Madrid que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “tiene obsesión con la isla (de Cuba)” y considera que la Administración del presidente, Donald Trump, está determinada a cambiar el Gobierno en Cuba, por el medio que sea.

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