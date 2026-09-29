La cinta es una coproducción entre Cuba, España y Estados Unidos dirigida por el cineasta español Carlos Larrazábal y coescrita junto al guionista cubano Fabián Suárez | Foto: Difusión
La cinta es una coproducción entre Cuba, España y Estados Unidos dirigida por el cineasta español Carlos Larrazábal y coescrita junto al guionista cubano Fabián Suárez | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Cuba volverá a competir por un lugar en los premios Óscar con “Malecón”, película elegida por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) como su representante oficial para la categoría de mejor película internacional, marcando el regreso de la isla a esta competencia tras 10 años de ausencia.

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