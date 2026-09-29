Cuba volverá a competir por un lugar en los premios Óscar con “Malecón”, película elegida por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) como su representante oficial para la categoría de mejor película internacional, marcando el regreso de la isla a esta competencia tras 10 años de ausencia.

La cinta es una coproducción entre Cuba, España y Estados Unidos dirigida por el cineasta español Carlos Larrazábal, quien también escribió el guion junto al cubano Fabián Suárez.

Asimismo, la historia gira en torno a Elvis, un joven exconvicto interpretado por César Domínguez, que retorna a La Habana después de cumplir diez años de prisión y debe decidir si reconstruye su vida en Cuba junto a su pareja o emprende el camino hacia Estados Unidos.

El elenco está integrado por Camila Rodhe, Omar Rolando, Yordanka Ariosa y Luis Alberto García. Además, el proyecto recibió la certificación nacional del Icaic debido a la participación de intérpretes y profesionales cubanos en su desarrollo.

El presidente del organismo, Alexis Triana, explicó que la elección estuvo a cargo de un comité evaluador y destacó la importancia de impulsar alianzas internacionales para la realización de nuevas películas cubanas.

En tanto, el productor Inti Herrera, representante de la compañía cubana i4films, consideró que la postulación representa una oportunidad para visibilizar el cine latinoamericano en circuitos internacionales.

Afiche de Malecón

“Esta nominación es un gran impulso, sobre todo para el cine que se hace de este lado del continente, donde realmente a nivel de distribución siempre cuesta trabajo poder colocar una película en festivales”, manifestó.

La Academia de Hollywood anunciará en diciembre las películas preseleccionadas para la categoría de mejor película internacional. Los cinco títulos finalistas se conocerán el 21 de enero, mientras que la ceremonia de la edición 99 de los premios Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027 en Los Ángeles.