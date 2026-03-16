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Billy Crystal recordó con emoción al fallecido Rob Reiner durante el In Memoriam de los Oscar 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Billy Crystal recordó con emoción al fallecido Rob Reiner durante el In Memoriam de los Oscar 2026. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Por Agencia EFE

El icónico comediante Billy Crystal rindió homenaje en los Premios Oscar 2026 al influyente director, actor y activista estadounidense Rob Reiner, asesinado el pasado diciembre, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo.

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