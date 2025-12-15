Rob Reiner, el icónico director de cine detrás de clásicos como “Cuando Harry Conoció a Sally” y “Cuenta Conmigo”, falleció el pasado domingo 14 de diciembre de 2025 en un evento que ha dejado en shock a la industria. A diferencia de lo que podría pensarse, el cineasta de 78 años no murió por causas naturales.

¿De qué murió Rob Reiner?

La causa de muerte confirmada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) es homicidio.

El cuerpo de Reiner, junto con el de su esposa Michele Singer, fueron encontrados con múltiples heridas de arma blanca (apuñalamiento) en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, el domingo 14 de diciembre.

¿Quién es el sospechoso del homicidio de Rob Reiner?

Las autoridades actuaron rápidamente y han realizado una detención. El principal y único sospechoso hasta el momento es Nick Reiner, el hijo de 32 años de la pareja.

Detenido: Nick Reiner fue formalmente arrestado por el LAPD.

fue formalmente arrestado por el LAPD. Acusación: Es sospechoso de cometer el doble homicidio de sus padres.

Es sospechoso de cometer el de sus padres. Fianza: Se le fijó una fianza de 4 millones de dólares.

El legado inmortal: las películas más famosas de Rob Reiner

Más allá de la trágica noticia de su muerte, Rob Reiner será recordado como uno de los directores más versátiles y talentosos de Hollywood. Su filmografía abarca desde comedias románticas icónicas hasta thrillers psicológicos y dramas aclamados por la crítica.

Rol icónico en televisión (Actor)

Serie: All in the Family (1971–1979).

All in the Family (1971–1979). Personaje: Michael “Meathead” Stivic .

. Reconocimientos: Ganó dos premios Emmy por este papel.

Filmografía destacada (Director)

Dirigió una serie de películas aclamadas en diversos géneros: