Escuchar
(2 min)
Nikki Glaser rinde homenaje al cineasta Rob Reiner en los Globos de Oro 2026. (Foto: Captura de video)

Nikki Glaser rinde homenaje al cineasta Rob Reiner en los Globos de Oro 2026. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nikki Glaser rinde homenaje al cineasta Rob Reiner en los Globos de Oro 2026. (Foto: Captura de video)
Nikki Glaser rinde homenaje al cineasta Rob Reiner en los Globos de Oro 2026. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

La cómica Nikki Glaser, encargada de presentar la gala de los Globos de Oro este domingo en Los Ángeles, homenajeó al director Robert Reiner, asesinado junto a su mujer, en el discurso final de la entrega de premios.

Michael Bond, el hombre que con Paddington nos puso en el mapa de la literatura infantil pero que nunca pudo visitar el Perú
Actualidad

Michael Bond, el hombre que con Paddington nos puso en el mapa de la literatura infantil pero que nunca pudo visitar el Perú

Golden Globes 2026: “Kpop Demon Hunters” se alzó con dos galardones
Cine

Golden Globes 2026: “Kpop Demon Hunters” se alzó con dos galardones

Golden Globes 2026: Nikki Glaser rinde homenaje al cineasta Rob Reiner
Cine

Golden Globes 2026: Nikki Glaser rinde homenaje al cineasta Rob Reiner

Golden Globes 2026: “Hamnet” gana el premio a Mejor película de drama
Cine

Golden Globes 2026: “Hamnet” gana el premio a Mejor película de drama