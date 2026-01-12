Globos de Oro 2026: Selena Gomez y Miley Cyrus protagonizan reencuentro que despierta nostalgia

La gala de los Globos de Oro 2026 dejó uno de sus momentos más comentados con el reencuentro de Selena Gomez y Miley Cyrus. Ambas artistas coincidieron durante la ceremonia realizada el 11 de enero en el hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills, y posaron juntas ante las cámaras, evocando una etapa clave de la televisión juvenil.

Gomez llegó a la premiación como nominada a Mejor Actriz en una Serie de Televisión de Comedia o Musical por Only Murders in the Building. Para la ocasión, optó por un vestido negro de líneas clásicas, acompañada por su esposo, el productor musical Benny Blanco.

Cyrus, en tanto, tuvo una participación activa en la gala como presentadora y como nominada a Mejor Canción Original por “Dream as One”, tema de la película Avatar: Fire and Ash.

La aparición conjunta de ambas generó especial atención por el vínculo que comparten desde sus inicios en Disney Channel. Miley Cyrus alcanzó fama internacional con Hannah Montana, mientras que Selena Gomez se consolidó con Los hechiceros de Waverly Place. Incluso, Gomez tuvo una participación en algunos episodios de la serie protagonizada por Cyrus, en los años de mayor auge del canal infantil.

Casi dos décadas después de aquellas producciones, la imagen de ambas artistas en los Globos de Oro volvió a despertar recuerdos entre sus seguidores. El reencuentro reflejó el recorrido de dos figuras que pasaron de la televisión juvenil a consolidarse como referentes del entretenimiento a nivel mundial.