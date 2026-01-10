Este jueves, los actores Sergio Galliani y Connie Chaparro celebraron 16 años de matrimonio, consolidándose como una de las parejas más estables del espectáculo peruano, según sus seguidores.

A través de sus redes sociales, los intérpretes compartieron una serie de reflexiones y anécdotas que resumen más de una década y media de convivencia y la crianza de su hijo de 14 años.

La celebración inició con una publicación de Chaparro en Instagram, donde compartió una fotografía junto a Galliani en la playa.

“16 años de casados hoy, un hijo de 14, una vida construida con amor y respeto. Feliz aniversario mi amor. Gracias por tanto”, escribió la actriz y locutora.

Por su parte, Galliani, recordado por interpretar a Miguel Ignacio de las Casas en ‘Al fondo hay sitio’, respondió comparando su historia de amor con un viaje inesperado que cambió el rumbo de sus vidas.

“Solo bajé de ese bus sin destino tomando tu mano sin saber que nunca más la soltaría y, que al final nos bajaríamos en el último paradero de esa ruta que sería tan solo la primera de las tantas travesías que viviríamos juntos” , expresó el actor.

Chaparro ha resaltado en otras ocasiones que la clave de la longevidad de su matrimonio radica en el apoyo mutuo constante, así como en la capacidad de enfrentar las dificultades con unión y compañerismo.

“Cuando me preguntan cuál es la fórmula para durar tanto y ser felices juntos, yo siempre les digo la admiración mutua, el amor y el respeto”, afirmó la intérprete en 2020, quien además destacó el carácter resiliente y multifacético de su esposo.

En tanto, los seguidores de ambos artistas resaltaron no solo su talento profesional, sino también su calidad humana y el ejemplo de solidez amorosa.