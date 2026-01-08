Escuchar
(2 min)
En septiembre de 2025, el actor nacional se sometió a una compleja operación de columna y fue dado de alta tras su recuperación. | Foto: Instagram (@marialola_arispe) / América TV (Captura)

En septiembre de 2025, el actor nacional se sometió a una compleja operación de columna y fue dado de alta tras su recuperación. | Foto: Instagram (@marialola_arispe) / América TV (Captura)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En septiembre de 2025, el actor nacional se sometió a una compleja operación de columna y fue dado de alta tras su recuperación. | Foto: Instagram (@marialola_arispe) / América TV (Captura)
En septiembre de 2025, el actor nacional se sometió a una compleja operación de columna y fue dado de alta tras su recuperación. | Foto: Instagram (@marialola_arispe) / América TV (Captura)
Por Redacción EC

Tras meses de incertidumbre y una prolongada ausencia en pantalla, se confirmó el regreso del actor Gustavo Bueno a la teleserie "Al fondo hay sitio" de América TV, para este 2026.

“Al fondo hay sitio”: Gustavo Bueno regresará como ‘Don Gilberto’ tras superar complicaciones de salud
Famosos

“Al fondo hay sitio”: Gustavo Bueno regresará como ‘Don Gilberto’ tras superar complicaciones de salud

“Con ‘1000 Oficios’ aprendí quién era yo en TV”: Efraín Aguilar repasa el fenómeno 25 años después
Televisión

“Con ‘1000 Oficios’ aprendí quién era yo en TV”: Efraín Aguilar repasa el fenómeno 25 años después

“Será a lo grande”: Corazón Serrano adelanta cómo realizará su 33.° aniversario
Famosos

“Será a lo grande”: Corazón Serrano adelanta cómo realizará su 33.° aniversario

Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú
Famosos

Mario Castañeda y René García, voces de “Dragon Ball”, llegarán a Perú