“Al fondo hay sitio”: Gustavo Bueno regresará como ‘Don Gilberto’ tras superar complicaciones de salud

Tras meses de incertidumbre y una prolongada ausencia en pantalla, se confirmó el regreso del actor Gustavo Bueno a la teleserie "Al fondo hay sitio" de América TV, para este 2026.

Y es que, el intérprete, quien da vida al icónico “Don Gilberto Collazos”, logró superar un delicado cuadro de salud que lo mantuvo alejado de los sets de grabación durante gran parte del 2025.

La preocupación entre los seguidores de la serie se intensificó el año pasado cuando su personaje fue retirado de la trama bajo la justificación de un viaje urgente a Chalhuanca, Apurímac.

Sin embargo, Bueno fue ingresado al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (EsSalud) debido a una fractura vertebral, la cual superó satisfactoriamente en septiembre del año anterior, siendo dado de alta.

En abril de 2025, Gustavo Bueno recibió un homenaje por los 600 episodios de 'Al Fondo Hay Sitio' | Foto: Difusión

¿Cómo fue la cirugía del actor Gustavo Bueno?

El doctor José Fonseca Briceño, especialista en Columna Vertebral y responsable de la cirugía, explicó que el procedimiento requirió una precisión extrema dada la condición del paciente.

“Se trataba de una fractura vertebral compleja y delicada. Fue una cirugía prolongada. Se realizó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal para evitar mayores complicaciones”, detalló el especialista.

Gustavo Bueno fue dado de alta tras pasar por complicada cirugía de columna.

Tras recibir el alta, el actor expresó su gratitud hacia el personal de EsSalud, destacando la calidad humana del equipo. “Me voy muy agradecido. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú”, sostuvo.

Gustavo Bueno regresa a la televisión

Aunque su reaparición en el episodio final de la 12.° temporada 2025 marcó el inicio de su regreso, fue su sobrina, la también actriz Marialola Arispe, quien terminó de despejar las dudas sobre su continuidad.

“Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay Don Gilberto para rato. La resiliencia, coraje y valentía que tiene este hombre supera cualquiera de las ficciones en la que haya participado” , afirmó Arispe su cuenta de Instagram.

Para luego escribirle: “Y una vez más, confirmo que no hay persona más fuerte y valiente que tú. Te quiero mucho, que orgullo ser tu sobrina. ¡Echa Muni!“.

De ese modo, la producción de “AFHS” se alista para reintegrar plenamente a Don Gilberto en la historia, devolviendo estabilidad a la familia Gonzales, que durante su ausencia estuvo bajo el mando de Olinda (Nidia Bermejo), su esposa en la ficción.