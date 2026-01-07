Tony Rosado confirma su recuperación tras sufrir accidente de tránsito en Arequipa

El cumbiambero peruano Tony Rosado confirmó su estado de salud y el inicio de su proceso de recuperación tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado fin de semana en Arequipa.

Y es que, el artista, quien se dirigía a una presentación en la localidad de Camaná al momento del siniestro, calificó el evento como un “susto fuerte” que no dejó consecuencias de gravedad.

Por ello, en declaraciones al diario Trome, Rosado explicó que, tras el impacto de su vehículo, las heridas que sufrió se localizaron principalmente en el rostro y las extremidades inferiores.

“Me encuentro más tranquilo después del susto fuerte que pasé. Mi nariz se lastimó y la rodilla también, pero ya me siento mejor. Fue un susto, pero felizmente que no pasó a mayores” , manifestó.

A pesar del accidente y los daños en la parte frontal de su auto, el cantante confirmó que no detendrá sus actividades laborales y continuará con su ritmo habitual, comprometido con los empresarios y su público.

“Continúo cumpliendo con mis presentaciones porque ya tengo contratos pendientes y tengo que cumplirlos. Estoy a full con mis presentaciones”, sostuvo el intérprete.

¿Cómo sucedió el accidente de Tony Rosado en Arequipa?

El accidente ocurrió el domingo 4 de enero, mientras el artista se dirigía a Camaná. Su esposa, Susan Pacheco, fue quien tranquilizó a los seguidores, asegurando que, pese a los golpes, Rosado cumpliría con sus presentaciones de esa misma noche.

Tony Rosado sufre accidente de carrera en Arequipa

Este incidente se suma a un historial de percances viales del artista, quien en 2014 protagonizó un choque similar en Piura. Sin embargo, su equipo confirmó que está en plenas facultades para continuar con su gira por el país.