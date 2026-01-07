Escuchar
El artista, quien se dirigía a una presentación en Camaná al momento del accidente de tránsito, calificó el evento como un "susto fuerte" | Foto: Archivo GEC / Composición EC

El artista, quien se dirigía a una presentación en Camaná al momento del accidente de tránsito, calificó el evento como un "susto fuerte" | Foto: Archivo GEC / Composición EC

El artista, quien se dirigía a una presentación en Camaná al momento del accidente de tránsito, calificó el evento como un "susto fuerte" | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El artista, quien se dirigía a una presentación en Camaná al momento del accidente de tránsito, calificó el evento como un "susto fuerte" | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El cumbiambero peruano Tony Rosado confirmó su estado de salud y el inicio de su proceso de recuperación tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado fin de semana en Arequipa.

Famosos

Tony Rosado confirma su recuperación tras sufrir accidente de tránsito en Arequipa

