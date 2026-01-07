Tony Rosado confirma su recuperación tras sufrir accidente de tránsito en Arequipa

A pesar del accidente y los daños en la parte frontal de su auto, el cantante confirmó que no detendrá sus actividades laborales y continuará con su ritmo habitual, comprometido con los empresarios y su público.
“Continúo cumpliendo con mis presentaciones porque ya tengo contratos pendientes y tengo que cumplirlos. Estoy a full con mis presentaciones”, sostuvo el intérprete.
¿Cómo sucedió el accidente de Tony Rosado en Arequipa?
El accidente ocurrió el domingo 4 de enero, mientras el artista se dirigía a Camaná. Su esposa, Susan Pacheco, fue quien tranquilizó a los seguidores, asegurando que, pese a los golpes, Rosado cumpliría con sus presentaciones de esa misma noche.
Este incidente se suma a un historial de percances viales del artista, quien en 2014 protagonizó un choque similar en Piura. Sin embargo, su equipo confirmó que está en plenas facultades para continuar con su gira por el país.