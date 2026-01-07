Nicole Kidman y Keith Urban oficializan su divorcio tras casi dos décadas juntos

Nicole Kidman y Keith Urban concretaron oficialmente su divorcio luego de que un juez del estado de Tennessee firmara, este martes 6 de enero, los documentos que ponen fin legal a su matrimonio. De acuerdo con información difundida por TMZ a partir de registros judiciales, la actriz ganadora del Óscar y el reconocido cantante de música country quedaron legalmente solteros tras culminar el proceso iniciado meses atrás.

Según el citado medio, la expareja ya había acordado todos los términos del divorcio antes de que Kidman presentara formalmente la demanda. Esto permitió que el trámite se resolviera sin mayores controversias, quedando únicamente pendiente la validación judicial. Fue la propia actriz quien solicitó el divorcio en setiembre, alegando “diferencias irreconciliables”.

Los documentos legales señalan que tanto Kidman como Urban renunciaron a cualquier tipo de pensión alimenticia, tanto entre cónyuges como en relación con sus hijos. Asimismo, cada uno conservará sus bienes de manera individual, lo que sugiere la existencia de un acuerdo prenupcial previo al matrimonio.

Fotografía de archivo de la actriz australiana Nicole Kidman (d) y su exesposo el cantante Keith Urban (i). (Foto: EFE/Julien Warnand)

En cuanto a sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, la pareja acordó un plan de crianza compartida. Según TMZ, las menores permanecerán 306 días al año con Nicole Kidman, mientras que Keith Urban dispondrá de 59 días. Además, ambos padres se comprometieron a tomar conjuntamente las decisiones importantes relacionadas con la educación y la salud de sus hijas.

La separación de la pareja se hizo pública a fines de setiembre de 2025, cuando medios como People y TMZ informaron que Kidman y Urban ya no vivían juntos desde hacía algunos meses. En ese entonces, una fuente cercana señaló que la actriz había intentado salvar el matrimonio y que la familia se mantenía unida para apoyarse mutuamente durante el proceso.

Pese a la ruptura, en junio de 2025 Nicole Kidman aún había compartido una imagen junto a Urban en redes sociales para celebrar su aniversario de bodas. La pareja, que contrajo matrimonio en junio de 2006, fue durante años una de las más sólidas de Hollywood, manteniendo una relación de bajo perfil pese a sus exitosas carreras.

