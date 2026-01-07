Nicole Kidman y Keith Urban oficializan su divorcio tras casi dos décadas juntos

Escuchar
Nicole Kidman y Keith Urban quedan oficialmente divorciados en Tennessee. (Foto: Instagram/@keithurban)

Por Redacción EC

Nicole Kidman y Keith Urban concretaron oficialmente su divorcio luego de que un juez del estado de Tennessee firmara, este martes 6 de enero, los documentos que ponen fin legal a su matrimonio. De acuerdo con información difundida por TMZ a partir de registros judiciales, la actriz ganadora del Óscar y el reconocido cantante de música country quedaron legalmente solteros tras culminar el proceso iniciado meses atrás.

