Ante la alta demanda registrada en su primera edición, América Multimedia y el Grupo El Comercio anunciaron la apertura de una segunda fecha de “Residencia América”, programa intensivo de actualización docente orientado a conectar la formación académica con las dinámicas reales de la industria de la comunicación y los contenidos digitales.

“Residencia América” surge tras el rotundo éxito de “Experiencia América”, proyecto educativo que convocó a más de 3.500 visitantes en las instalaciones de América Estudios en Pachacámac. Sobre esta base, el nuevo programa propone una experiencia inmersiva dirigida a docentes que forman a futuros empresarios, productores, periodistas y creadores de contenido digital.

Residencia América responde a la necesidad de que las instituciones educativas formen estudiantes capaces de desenvolverse en entornos de comunicación dinámicos, tecnológicamente integrados y orientados a la generación de contenido de valor.

La residencia se desarrollará en tres espacios institucionales emblemáticos: la sede de Santa Beatriz, América Estudios en Pachacámac y la sede del Grupo El Comercio. Este recorrido permitirá a los participantes conocer de primera mano los flujos reales de producción audiovisual, la operación técnica, la redacción periodística y los procesos de transformación digital, guiados por destacados profesionales de la industria.

Durante los cinco días de duración del programa, que empieza el lunes 26 de enero, los docentes fortalecerán competencias clave en áreas como producción audiovisual y operación técnica, periodismo digital y analítica de datos, narrativa audiovisual y ética digital, branded content y estrategias multiplataforma, así como la integración de inteligencia artificial en procesos de creación y verificación de contenidos.

La segunda fecha contará con 20 cupos limitados e incluirá matrícula, internado, materiales, hospedaje, alimentación y certificación. La inversión es de S/ 2,995, con tarifas especiales por pronto pago y para grupos.

El dato

Información e inscripciones al 946 406 571 o escribir a bbaluarte@americatv.pe.