A falta de pocos episodios para el final de temporada, la serie “Al fondo hay sitio” vuelve a dar un giro en torno a la trama romántica de Jimmy Gonzales. Esta vez, el hijo de ‘Charito’ se mostró en duda por su compromiso y le pidió un tiempo a Yesenia.
En el reciente episodio de “Al fondo hay sitio”, Jimmy Gonzales conversó con su hermano Joel, quien le pidió que no siga los pasos de su padre ‘Lucho’, quien se casó varias veces por cumplir con todas sus familias.
LEE: “Al fondo hay sitio”: Alessia rompe en llanto al ver la pedida de mano de Jimmy y Yesenia
Tras esta conversación, Jimmy empezó a dudar de su compromiso con Yesenia y le pidió hablar al respecto. Tras algunas palabras, el joven Gonzales le pidió un tiempo a su prometida para pensar bien las cosas.
Yesenia, afectada por la solicitud de su pareja, solo atinó a llorar y decidió retirarse de la casa de los Gonzales, donde había instalado su tienda de quesos. Luego, le envió un mensaje a Jimmy para decirle que se había ido.
Finalmente, Jimmy respondió el mensaje para luego escribirle a Alessia, su expareja y pedirle un momento para conversar. Según el avance de “Al fondo hay sitio”, en este episodio se dará la conversación que tenían pendiente.
MÁS INFORMACIÓN: “Al fondo hay sitio”: Juan Pablo explotó contra Alessia tras rechazarlo en el altar
Estos detalles serán revelados en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Esto es guerra”.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitador de Josimar pone a bailar al jurado con su interpretación
- Brian Rullán y su inesperada respuesta a Magaly Medina cuando le pregunta por Laura Spoya
- Pamela Franco y Christian Cueva cobrarán hasta S/ 70 000 por brindar concierto juntos
- Gisela Valcárcel sorprende al saludar con un beso a Karla Tarazona en su retorno a Panamericana
- “Nadie me pondrá en contra tuya”: Brayan Torres a su hija mayor tras ruptura con Samahara
Contenido sugerido
Contenido GEC