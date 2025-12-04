A falta de pocos episodios para el final de temporada, la serie “Al fondo hay sitio” vuelve a dar un giro en torno a la trama romántica de Jimmy Gonzales. Esta vez, el hijo de ‘Charito’ se mostró en duda por su compromiso y le pidió un tiempo a Yesenia.

En el reciente episodio de “Al fondo hay sitio”, Jimmy Gonzales conversó con su hermano Joel, quien le pidió que no siga los pasos de su padre ‘Lucho’, quien se casó varias veces por cumplir con todas sus familias.

Tras esta conversación, Jimmy empezó a dudar de su compromiso con Yesenia y le pidió hablar al respecto. Tras algunas palabras, el joven Gonzales le pidió un tiempo a su prometida para pensar bien las cosas.

Jimmy duda de su compromiso y le pide tiempo a Yesenia para pensar las cosas en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

Yesenia, afectada por la solicitud de su pareja, solo atinó a llorar y decidió retirarse de la casa de los Gonzales, donde había instalado su tienda de quesos. Luego, le envió un mensaje a Jimmy para decirle que se había ido.

Yesenia decidió irse de la casa de los Gonzales tras separación de Jimmy. (Foto: Captura de video)

Finalmente, Jimmy respondió el mensaje para luego escribirle a Alessia, su expareja y pedirle un momento para conversar. Según el avance de “Al fondo hay sitio”, en este episodio se dará la conversación que tenían pendiente.

Estos detalles serán revelados en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Esto es guerra”.