Brian Rullán, expareja de Laura Spoya, se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” para hablar de su nuevo emprendimiento; sin embargo, no todo fue alegría durante su participación, ya que se mostró incómodo cuando la presentadora de espectáculos le dijo un calificativo que no le gustó.
La tensión llegó al set de la ‘Urraca’ cuando le preguntó a Rullán si es que Laura Spoya terminó con él tras cansarse de ser “el único sustento de su casa”.
Ante esto, Brian Rullán tomó aire y respondió con notable incomodidad. “Eso es algo que tiene que ver con ella”, dijo el mexicano. “Si tú quieres creer eso, adelante… Yo tenía 13 negocios. Tenía 13 centros de entretenimiento, con 500 empleados”, reafirmó.
“Cuando venimos aquí es porque a Laura le habían caído ciertas ofertas de chamba. Queríamos ver cómo podíamos estar la mitad del año allá y la mitad acá”, agregó Brian Rullán en su declaración.
Magaly Medina, lejos de quedar satisfecha con la respuesta, insistió en preguntar si es que había decidido dejar de lado su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos.
“¿Quién dice que no trabajo? Cuando quieras ir, puedes ver mi teléfono. Aunque a ti no te tengo que comprobar ni a ti ni a nadie nada para que vean todo lo que hago desde mi teléfono estando acá”, dijo con voz alta.
Ante diversos comentarios de Magaly Medina, Rullán decidió evitar las interrogantes y dijo: “Yo no vine a hablar mal de ella ni de nadie. La estabilidad más importante es la de mis hijos”. Finalmente, el mexicano decidió responder con un “lo tienes que ver con ella” cada vez que Magaly tocaba un tema relacionado con Laura Spoya.
