Rullan también explicó que no suele prestar atención a los "likes" que otorga a los comentarios en redes sociales, aclarando que no son indirectas hacia Spoya | Foto: Magaly TV (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Redacción EC
Redacción EC

A meses de haber confirmado su ruptura con la exmodelo peruana , el empresario mexicano habló por primera vez sobre su relación con la madre de sus hijos, con quien asegura tiene una gran amistad.

Y es que, Rullan, quien se encuentra en Perú realizando negocios gastronómicos, fue entrevistado por ‘Magaly TV’, donde recalcó que su vínculo con Spoya es puntualmente amistoso y de paternidad.

“La verdad no les importa, esa es la realidad, pero estamos bien como amigos. Es lo mejor para los niños”, declaró el empresario, añadiendo: “Estamos de amigos y de entender qué tenemos que hacer para manejar esa situación”.

En ese sentido, Brian sostuvo que no tiene ningún comentario negativo sobre Laura, asegurando que sus diferencias fueron resueltas en privado, pues “se lo he dicho a ella y ella me ha dicho lo que me tenía que decir”.

“Somos personas maduras que hemos mantenido una relación y lo más importante son los hijos”, sentenció, para luego pedir que se detengan las especulaciones, aclarando que no manda indirectas a la ‘influencer’ en redes sociales.

En ese sentido, el mexicano descartó por completo una reconciliación. “Yo ando en lo mío. Yo ando enfocado en lo mío. No quiero nada con nadie. Estoy enfocado en mis hijos y en chambear y hacer andar los negocios aquí también”, concluyó.

Al respecto, Laura no se ha pronunciado, pero hace una semana, en su podcast ‘La Manada Galáctica’, fue clara al revelar que “no tendría una relación con un hombre menos exitosa que ella”.

A finales de mayo, Spoya confirmó entre lágrimas su divorcio de Rullan, tras 10 años de matrimonio.

