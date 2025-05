La modelo y presentadora Laura Spoya confirmó, entre lágrimas, el fin de su relación con el empresario mexicano Brian Rullan, con quien compartió diez años de matrimonio y tuvo dos hijos.

Tras confirmar su ruptura, y como una forma de consolarla, su compañero Mario Irivarren, le expresó su apoyo, animándola con palabras de afecto.

“Para mí, eres una mujer 10 puntos, una gran madre, una gran amiga, una gran hija, una gran compañera de trabajo”, expresó a la modelo, quien a su vez, evitaba quebrarse nuevamente.

Mario a Laura: “Me saco el sombrero por tu energía”

Irivarren destacó que ha podido redescubrir una nueva faceta de Laura tras años sin contacto cercano.

“Yo me quedé con la Laura que conocí en 2014, pero esta versión de ti es aún mucho mejor”, comentó.

Además, resaltó su energía, amor por sus hijos y compromiso profesional: “Me saco el sombrero por la energía que tienes, las ganas que tienes de trabajar, el amor que tienes por tus hijos... Eres 10 puntos en todos los aspectos”.

Cabe recordar que en las últimas semanas ambos conductores fueron relacionados sentimentalmente debido a la cercanía que muestran en el programa. Sin embargo, negaron un vínculo romántico.

Laura Spoya confirma separación de Brian Rullan

Durante el mismo episodio, Laura Spoya rompió su silencio y confirmó que se encuentra en pleno proceso de separación tras diez años de matrimonio con Rullan.

“No quería convertir esto en un circo, pero me siento sobrepasada. Lo he protegido hasta donde he podido”, dijo con la voz entrecortada.

También reveló que la presión mediática la llevó a hacer pública una situación que, hasta entonces, había manejado de manera privada.

Spoya subrayó que no brindará más declaraciones sobre el tema, pero agradeció el apoyo de sus seguidores y pidió respeto para ella y su familia.

“Nunca es fácil cuando una relación se termina. Solo él y yo sabemos por todo lo que hemos pasado”, añadió.

Una historia de amor marcada por pruebas

La historia entre Laura y Brian inició en Acapulco y culminó con una lujosa boda de cuatro días en 2017.

A pesar de construir una vida juntos y tener dos hijos, los últimos años pusieron a prueba su relación.

En octubre de 2023, el huracán Otis destruyó su vivienda y el salón de belleza que Spoya había inaugurado meses antes en México.

Desde entonces, enfrentaron una serie de crisis personales y profesionales que habrían precipitado el quiebre.

Laura Spoya se casó con el empresario Brian Rullan y vivió los primeros años de su matrimonio en Acapulco.

Laura Spoya se retira temporalmente de ‘Good Time’

En medio de su testimonio, Spoya anunció que se tomará un tiempo fuera de las cámaras para enfocarse en su bienestar emocional.

“Necesito tiempo para curarme. Creo que estoy herida. Mi corazoncito está herido”, comentó, despidiéndose temporalmente del proyecto que co-conduce con Irivarren.