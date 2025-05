Laura Spoya ha sido contundente al aclarar que no existen ningún interés amoroso con Mario Irivarren, tal y como se especuló en los últimos días. Según explicó la conductora de “Good Time”, a ella solo la une una larga amistad con el chico reality.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, Laura Spoya fue directa al asegurar que Mario Irivarren no es su “estilo de hombre”, ya que ella tiene gustos totalmente diferentes al estilo del integrante de “Esto es guerra”.

“No es mi estilo de hombre, tengo gustos exóticos. Me gustan gorditos, como Brian, que le guste comer. Yo soy diferente al estilo de Mario”, aseguró Laura Spoya.

“Mario es mi pata, mi brother. No hay forma. Somos brothers, juntos en las buenas, malas y en las peores. Tenemos doce años de amistad, hubo un tiempo en que no nos vimos, pero cuando retomamos la pasamos increíble”, agregó.

Asimismo, Laura Spoya también fue consultada por su distanciamiento de su esposo Brian Rullan. Según explicó, están en medio de un proceso y prefiere no hablar de su relación.

“Yo de él no pienso hablar, no pienso hablar de mi relación. Estos días han sido cargados para mí. Yo siempre he mantenido esta posición, que es que lo mantendré en privado por la salud emocional de mis hijos y creo que hasta el momento lo he cumplido a cabalidad”, contó al programa ‘Amor y fuego’.