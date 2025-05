Tras apoyar comentarios negativos hacia Laura Spoya, el empresario mexicano Brian Rullan, esposo de la exreina de belleza, explicó por qué dio “like” y respondió a mensajes que sugerían que ella lo dejó tras perder sus bienes en Acapulco por el huracán Otis en 2023.

En redes, muchos lo interpretaron como una indirecta hacia la exreina de belleza. Sin embargo, Rullan aclaró en una conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ quien reveló los detalles en su programa Amor y Fuego.

“Me dijo: ‘No, fue una confusión. A veces no miro, a veces no reviso, veo solamente toda la gente que comenta y le doy me gusta a todos, y me meto en esos problemas’”, contó González.

Además, al ser consultado sobre el estado actual de su matrimonio con Spoya, Rullan fue claro: “No, no, rey. Ahí avanzando, todo bien”, descartando una separación definitiva.

¿Qué pasó realmente en redes?

La controversia se desató cuando una usuaria comentó en un video de TikTok: “Yo creo que Laura te dejó o alejó de ti cuando perdiste todo en Acapulco”.

Brian Rullan le dio “me gusta” al comentario, lo que fue tomado por muchos como una confirmación indirecta de la supuesta crisis.

Ante otro comentario que decía: “Nunca se deja a la familia”, Rullan respondió: “Se lo estás diciendo a la persona equivocada. Eso yo lo sé”. Estas respuestas alimentaron aún más los rumores de una separación.

Este sería uno de los polémicos comentarios de Brian Rullan

Laura Spoya responde: “Estoy tranquila y sé la mujer que soy”

Por su parte, Laura Spoya también habló brevemente sobre los rumores. A la salida de su programa ‘Good Time’, fue abordada por medios locales y dejó un mensaje claro, aunque sin dar muchos detalles:

“Estamos en un proceso. Si algo tienen que preguntarle es directamente a él. Yo estoy tranquila, feliz, trabajando, sabiendo la mujer que soy, la mujer que todo da por sus hijos”.

Actualmente, Rullan permanece en México trabajando con su familia, mientras que Laura regresó a Lima, en donde trabaja en el podcast de YouTube ‘Todo Good’.