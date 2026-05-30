Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Spoya también dijo que el padre de sus hijos "utilizó mal las palabras" para referirse a su divorcio | Foto: Amor y Fuego ( Captura)
Laura Spoya también dijo que el padre de sus hijos "utilizó mal las palabras" para referirse a su divorcio | Foto: Amor y Fuego ( Captura)
Por Redacción EC

Tras ser captada junto a Sebastián Gálvez, el joven empresario de 29 años con quien Laura Spoya confirmó una relación, la modelo aseguró sentirse tranquila y aliviada de haber hecho público el romance, mismo que al inicio prefirió mantener bajo reserva.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.