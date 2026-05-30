Tras ser captada junto a Sebastián Gálvez, el joven empresario de 29 años con quien Laura Spoya confirmó una relación, la modelo aseguró sentirse tranquila y aliviada de haber hecho público el romance, mismo que al inicio prefirió mantener bajo reserva.

“El hecho de haberme estado escondiendo me mantenía en una situación tediosa, tampoco era mi intención quererlo esconder, pero las circunstancias me hizo hacerlo”, manifestó Laura ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

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Asimismo, la ex Miss Perú se refirió a los comentarios de su aún esposo, el empresario mexicano Brian Rullan, quien anteriormente había expresado sentir lástima y haber perdido el respeto por ella, además de solicitar la aceleración del proceso de divorcio.

Ante esto, Spoya minimizó la polémica argumentando que el empresario no utilizó las palabras correctas al expresarse.

Bryan Rullan exige acelerar el divorcio con Laura Spoya.

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En ese sentido, explicó que mantiene una comunicación constante y una buena relación con Rullan por el bienestar de sus hijos, precisando que incluso compartieron juntos el Día de la Madre en Cieneguilla.

Por su parte, Sebastián se pronunció de manera positiva sobre Laura, a quien describió como una mujer increíble y fascinante, pues dijo que ambos atraviesan una etapa de descubrimiento mutuo, dejando que la relación se desarrolle de manera natural.

Hace algunas semanas, la modelo confirmó que ha se encuentra "en salidas" con el joven empresario, llamado Sebastián Gálvez | Foto: Amor y Fuego (Captura)

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