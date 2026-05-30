Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Sebastián Gálvez, actual saliente de Laura Spoya, afirmó que las invitaciones realizadas al tiktoker peruano Valentino para una fiesta en Miraflores no fueron dirigidas únicamente a él, sino también a su grupo de conocidos, todos integrantes de “Esto es guerra” (EEG).

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