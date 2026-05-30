Sebastián Gálvez, actual saliente de Laura Spoya, afirmó que las invitaciones realizadas al tiktoker peruano Valentino para una fiesta en Miraflores no fueron dirigidas únicamente a él, sino también a su grupo de conocidos, todos integrantes de “Esto es guerra” (EEG).

“Fue el año pasado e invité a varios amigos de ‘EEG’ cuando fui a visitarlos, tanto de producción como algunos guerreros. Si estoy recibiendo comentarios en redes que no tienen fundamento, es porque la gente realmente no mide sus palabras”, declaró Gálvez en ‘Magaly TV’.

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Las declaraciones del joven de 29 años se producen luego de que el ‘influencer’ chalaco revelara en el podcast ‘La Manada’ que Gálvez le insistió para salir juntos a un bar.

En ese sentido, Sebastián aseguró que las palabras de Valentino, que causaron alarma en Laura, “fueron una broma” y que “por el momento, todo está bien”, negando cualquier conflicto o interés romántico hacia el creador de contenidos.

Días antes, Valentino contó en el programa digital que Gálvez le respondió a una historia en Instagram el 21 de marzo del año pasado para reprocharle que no lo había saludado, para luego insistir en una salida.

Frente a la controversia, Gálvez descartó tener alguna intención diferente con el creador de contenido y pidió evitar preguntas de doble sentido sobre sus preferencias sexuales.

Por su parte, Laura, quien atraviesa un proceso de divorcio con su expareja Brian Rullan, señaló que “no tiene nada que decir al respecto” sobre los supuestos mensajes, que usuarios en redes sociales interpretaron como un intento de Gálvez por convertirse en una figura mediática.

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