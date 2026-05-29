A pocos días de que Christian Domínguez y Karla Tarazona contraigan matrimonio, algunas figuras del espectáculo empezaron a cuestionar al cantante. Esta vez fue la conductora de televisión Rebeca Escribens quién lanzó fuertes comentarios contra el cumbiambero.

Lejos de mantenerse al margen sobre la boda de la pareja, la conductora de televisión no dudó en referirse al historial amoroso del cantante y sorprendió al afirmar que el verdadero problema no son sus exparejas. “Le ofrezco mil disculpas a las exs de Christian Domínguez, el problema es él”, expresó frente a cámaras.

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No es la primera vez que Rebeca Escribens cuestiona públicamente al líder de la Gran Orquesta Internacional. En anteriores oportunidades manifestó su incomodidad por algunas actitudes del artista.

Rebeca Escribens y su mensaje a exparejas de Christian Domínguez. (Foto: Captura de video "Más Espectáculos")

Durante una emisión del programa “América Hoy”, dejó en evidencia su incomodidad ante la posibilidad de coincidir con el cumbiambero en el set. “Lo peor es que lo traen justo los dos días que yo no estoy como para poderle responder”, expresó en aquella ocasión.

Además, afirmó que su postura es a raíz de los hechos que responden a las actitudes que mostró el cantante con sus exparejas. “Lo comento acerca de todos los años que él ha estado metiendo la pata, cuya conducta no ha sido la más propicia”, señaló.

Christian Domínguez y Karla Tarazona hacen ritual con brujo antes de su boda. (Foto: Captura de video "Magaly TV, la firme")

Mientras tanto, la pareja continúa con los preparativos para su matrimonio programado para el 2 de junio. Como parte de la antesala de la ceremonia, ambos participaron recientemente en un ritual espiritual encabezado por un ‘brujo’ con el objetivo de proteger su relación de las malas energías.

Durante esa ceremonia, Karla Tarazona también llamó la atención al lanzar una advertencia en tono de broma a su futuro esposo. La conductora aseguró que, si el cantante le es infiel, ella “se quedará con todo”.