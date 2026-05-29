Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rebeca Escribens y su mensaje a exparejas de Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @dona_rebe)
Rebeca Escribens y su mensaje a exparejas de Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @dona_rebe)
Por Redacción EC

A pocos días de que Christian Domínguez y Karla Tarazona contraigan matrimonio, algunas figuras del espectáculo empezaron a cuestionar al cantante. Esta vez fue la conductora de televisión Rebeca Escribens quién lanzó fuertes comentarios contra el cumbiambero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.