Ante la próxima boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, que se concretará este 2 de junio, Melanie Martínez, expareja del cantante y madre de su hija mayor, arremetió contra los novios, asegurando que ambos tienen bien merecido estar juntos.

En ese sentido, durante una entrevista en ‘América Hoy’, recordó que solía ser amiga cercana de la presentadora, sobre todo cuando esta sufría por la infidelidad del cumbiambero, pues Martínez aseguró brindarle apoyo emocional en esos momentos.

Melanie Martínez se pronuncia sobre Christian Domínguez, su divorcio y la polémica relacionada con su matrimonio y la hija que tienen en común. El video recoge sus declaraciones sobre la situación familiar y las denuncias vinculadas al caso.

CONOCE MÁS: Isabel Acevedo se reencuentra con Melanie Martínez y la hija de Domínguez

“Ella ya sabe cuál es su historial, ella ya sabe todo lo que ha pasado, lo conoce de primera mano”, advirtió Melanie a Tarazona. “Espero que más adelante no se arrepienta”, sentenció“, complementó, poniendo en duda la estabilidad de su romance.

Por otro lado, la exmodelo no tuvo filtro al mencionar los constantes compromisos del padre de su hija, burlándose de que suele cantarle los mismos temas y pedirle matrimonio a todas sus parejas.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela Franco anunció el lanzamiento de una canción junto a Melanie Martínez

Asimismo, al referirse a las intenciones de Tarazona, Martínez fue tajante. “Esa ha sido la mayor aspiración de ella creo toda la vida. Más bien lo que deberían hacer es dejar de denunciar, para que ahorren esa platita ya y se vayan de luna de miel, sean felices, se merecen el uno al otro”, añadió.

Según ‘Amor y Fuego’, Karla y Christian, quienes retomaron su relación en 2024 tras la separación de Domínguez con Pamela Franco, se casarán por la vía civil el 2 de junio.

El edicto matrimonial fue revelado en 'Amor y Fuego' | Foto: Willax TV (Catura)

VIDEO RECOMENDADO: