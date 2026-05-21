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La expareja del cantante criticó duramente su boda civil | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La expareja del cantante criticó duramente su boda civil | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Ante la próxima boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, que se concretará este 2 de junio, Melanie Martínez, expareja del cantante y madre de su hija mayor, arremetió contra los novios, asegurando que ambos tienen bien merecido estar juntos.

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