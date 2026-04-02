Pamela Franco y Melanie Martínez anunciaron el lanzamiento de un tema musical, ambas artistas confirmaron que el proyecto ya se encuentra en su etapa final y verá la luz muy pronto. Además, la canción promete un mensaje de empoderamiento femenino y posibles indirectas a Christian Domínguez.

El lanzamiento de este tema musical llega después de que ambas cruzaran sus caminos luego de separarse del cantante. Como se recuerda, Pamela Franco y Melanie Martínez tuvieron una relación con Christian Domínguez. Según adelantaron, el tema abordaría experiencias personales que podrían incluir indirectas hacia el cumbiambero.

La canción, que también cuenta con la participación del compositor Carlos Rincón, surgió tras una transmisión en vivo de TikTok que ambas realizaron meses atrás, donde manifestaron su intención de apoyarse y dar un mensaje de fortaleza femenina.

En sus declaraciones, Pamela Franco explicó que la inspiración del tema nace de vivencias con las que muchas mujeres pueden sentirse identificadas, como relaciones conflictivas o experiencias de desamor.

“La canción ya está hecha, solamente hay que esperar, pero no puedo decir nada más, no estoy autorizada”, dijo Melanie en ‘Amor y Fuego’, dejando entrever que el lanzamiento del tema es casi un hecho.

Al ser consultadas si la canción está dedicada directamente a Christian Domínguez, ambas optaron por la ironía. “¡Dios mío! Que Dios me ampare”, respondió entre risas Melanie Martínez.

Pamela Franco anunció el lanzamiento de una canción junto a Melanie Martínez. (Foto: Instagram / Pamela Franco)

Por su parte Pamela Franco agregó: “Creo que de manera general hacemos música, quién no ha tenido un mal amor, quién no ha tenido alguien que te molesta siempre, que es una piedra en el zapato, es el pan de cada día, muchas mujeres se van a sentir identificadas”.

Asimismo, Pamela Franco enfatizó que esta colaboración es una oportunidad para que Melanie Martínez retome su carrera musical. “Melanie canta hermoso. Es una excelente oportunidad para que retome su carrera y demuestre su talento. Hay que darnos la mano entre mujeres talentosas”, expresó.