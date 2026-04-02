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Pamela Franco anunció el lanzamiento de una canción junto a Melanie Martínez. (Foto: Instagram / Pamela Franco)
Pamela Franco anunció el lanzamiento de una canción junto a Melanie Martínez. (Foto: Instagram / Pamela Franco)
Por Redacción EC

Pamela Franco y Melanie Martínez anunciaron el lanzamiento de un tema musical, ambas artistas confirmaron que el proyecto ya se encuentra en su etapa final y verá la luz muy pronto. Además, la canción promete un mensaje de empoderamiento femenino y posibles indirectas a Christian Domínguez.

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