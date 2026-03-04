Resumen

¡Christian Cueva confirma boda y deja sin aliento a Pamela Franco con sus halagos! “Es el amor de mi vida” | Composición EC: @cueva10oficial / @pamelafrancoviera
Por Redacción EC

Christian Cueva conversó con el programa ‘Sí va a salir’ y sorprendió al confirmar sus planes de matrimonio con Pamela Franco en el programa ‘Sí va a salir’. En una reveladora charla con el conductor Juan Carlos Orderique, el volante de la Liga 1 no solo destacó su romance, sino que calificó a la cantante como la pieza fundamental para su estabilidad emocional y el motor de sus futuros proyectos.

