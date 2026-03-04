Christian Cueva conversó con el programa ‘Sí va a salir’ y sorprendió al confirmar sus planes de matrimonio con Pamela Franco en el programa ‘Sí va a salir’. En una reveladora charla con el conductor Juan Carlos Orderique, el volante de la Liga 1 no solo destacó su romance, sino que calificó a la cantante como la pieza fundamental para su estabilidad emocional y el motor de sus futuros proyectos.

Pese a que el futbolista aún mantiene un vínculo legal con Pamela López, sus declaraciones ante Orderique fueron tajantes al situar a la intérprete como su prioridad absoluta. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁLES SON LOS PLANES FORMALES QUE CHRISTIAN CUEVA TIENE CON PAMELA FRANCO?

El mediocampista peruano manifestó abiertamente su intención de formalizar su relación a través del matrimonio. Según detalló, este deseo de llegar al altar no es algo reciente, sino un anhelo que ha madurado con el tiempo.

“Planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí… con ella tengo muchos sueños… y definitivamente es con ella con la que lo quiero hacer”, sostuvo el jugador, dejando claro que su proyecto de vida actual está totalmente entrelazado con la cantante.

Christian Cueva y Pamela Franco.

¿QUÉ ROL CUMPLE PAMELA FRANCO EN LA ESTABILIDAD DE CHRISTIAN CUEVA?

Más allá del vínculo sentimental, el volante resaltó que la artista ha sido el factor determinante para recuperar su bienestar personal y profesional. Para el jugador, Franco representa el equilibrio necesario para superar etapas complejas, convirtiéndose en su principal confidente.

“Es la persona que es mi compañera, es la persona con la cual yo confío, es la persona con la que yo me apoyo en los momentos difíciles”, afirmó, subrayando que su presencia fue clave para “poder estar bien” nuevamente.

¿CÓMO DESCRIBE EL MEDIOCAMPISTA SUS SENTIMIENTOS HACIA LA ARTISTA?

Con una carga emotiva evidente, el popular ‘Aladino’ utilizó los términos más conmovedores para referirse a su pareja, describiéndola como el eje central de su vida. Durante el diálogo con Juan Carlos Orderique, no dudó en catalogarla como su soporte incondicional, su mayor inspiración y el gran amor de su vida.

Además, el jugador enfatizó que la cantante es la única mujer que complementa su mundo actualmente. “Es el amor de mi vida... Esa es la palabra, es todo lo que hay en mi vida”, sentenció el futbolista, según información de la plataforma Infobae.

¿QUÉ PASARÁ CON LA SITUACIÓN LEGAL DE CHRISTIAN CUEVA FRENTE A PAMELA LÓPEZ?

A pesar de su entusiasmo por la futura boda, Cueva reconoció que aún debe resolver el vínculo legal vigente que mantiene con su aún esposa, Pamela López. El futbolista admitió que se encuentra en un proceso de transición para cerrar ese capítulo y poder avanzar sin ataduras legales hacia su nueva etapa con la cantante.

“Obviamente, la realidad es una de la que estoy corriendo, de la que ya saben todos. Y estoy corriendo porque la verdad que deseo eso hace mucho”, confesó, sugiriendo que ya se gestionan los pasos necesarios para oficializar su unión con Pamela Franco.