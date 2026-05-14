Una nueva polémica entre Christian Domínguez y Melanie Martínez vuelve a captar la atención pública luego de que el líder de Gran Orquesta Internacional decidiera enviar una carta notarial a la madre de su hija. El documento, difundido en televisión, expone el malestar del cantante por las recientes declaraciones de Martínez, quien cuestionó públicamente su comportamiento como padre y como persona. Mientras Christian sostiene que se está afectando gravemente su imagen, Melanie asegura que solo ha contado experiencias reales relacionadas con su entorno familiar. La situación tomó mayor repercusión luego de que Martínez afirmara públicamente que no piensa retractarse de ninguna de sus declaraciones contra el cumbiambero. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿POR QUÉ CHRISTIAN DOMÍNGUEZ LE ENVIÓ UNA CARTA NOTARIAL A MELANIE MARTÍNEZ?

La decisión del cumbiambero surge a raíz de lo que él considera una “campaña sistemática para dañar su reputación”. En el documento legal, que se dio a conocer a través del programa ‘Magaly TV La Firme’, Domínguez sostiene que Melanie Martínez ha contactado a terceras personas y antiguas parejas suyas con la única intención de desprestigiarlo.

El artista afirma que se le está retratando maliciosamente en redes sociales, donde se le acusa de ser un progenitor ausente y alguien sin principios morales. “Usted ha afirmado públicamente que carezco de valores y que mi conducta pasada demuestra una absoluta falta de responsabilidad”, señala el documento presentado el último 8 de mayo. Para Christian, estas acciones de Martínez tienen el objetivo de humillarlo y exponerlo al ridículo frente a la audiencia digital.

¿CUÁLES SON LOS DUROS CALIFICATIVOS QUE RECHAZA EL CANTANTE?

El actual novio de Karla Tarazona busca frenar una serie de adjetivos que, asegura, han afectado su integridad emocional y su imagen profesional. En la carta enviada, Domínguez especifica que Martínez lo ha tildado de ser un “padre irresponsable”, además de utilizar términos como “mentiroso”, “manipulador” e “individuo sin valores”.

El reporte televisivo enfatizó que el cantante se siente “denigrado, humillado y dañado emocionalmente con sus difamaciones”, solicitando que la denunciada se retracte formalmente de cada una de estas expresiones.

¿QUÉ RESPONDIÓ MELANIE MARTÍNEZ TRAS RECIBIR EL DOCUMENTO?

Lejos de mostrarse intimidada por el documento notarial, Melanie Martínez aseguró que no tiene la menor intención de cambiar su discurso. Durante una reciente participación en ‘Magaly TV La Firme’, la empresaria argumentó que sus declaraciones no son inventos, sino el resultado de lo que ella y su hija Camila Domínguez han tenido que atravesar durante años.

“¿Por qué lo voy a hacer si yo no tengo nada que rectificarme? Todo lo que he dicho es cierto”, sentenció con firmeza.

¿QUÉ EPISODIOS DEL PASADO RECORDÓ MELANIE MARTÍNEZ?

Uno de los puntos más críticos de la respuesta de Martínez en el programa de Magaly Medina fue la revelación del impacto psicológico que el comportamiento público de Domínguez habría tenido en su hija mayor.

Según Melanie, la menor fue víctima de burlas y acoso debido a episodios mediáticos, como el del ‘Auto Rana’. “A mi hija le dijeron auto-rana, eso no le dio vergüenza”, confesó indignada, sugiriendo que la exposición mediática del cantante fue la verdadera causa del daño. Asimismo, recordó episodios de infidelidad del pasado, como el ampay con Julissa Vásquez, señalando que estas situaciones fueron humillaciones públicas que marcaron a su entorno familiar, según informa Infobae.

Finalmente, la cantante reafirmó que no piensa retractarse de nada de lo dicho sobre el padre de su hija y lanzó una fuerte crítica contra su comportamiento público. “Su vida nunca ha sido ejemplo de nada”, sentenció.

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