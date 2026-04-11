Este viernes, la conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, admitió que Christian Domínguez le cae mal por “su comportamiento, andar y decisiones”, en relación a las múltiples infidelidades y escándalos del artista.

Utilizando unos minutos de su segmento en América TV, la actriz enfatizó que su rechazo no responde a un tema estrictamente personal, sino a la conducta mediática que el cumbiambero ha mantenido a lo largo de su carrera.

“Sí, la gente puede pensar que a mí Christian Domínguez me cae mal… y sí, me cae mal”, afirmó la conductora de 48 años ante las cámaras.

En ese sentido, aunque dejó claro que no tiene una buena opinión de Domínguez, no dudó en desearle buena suerte, ya que, según sus palabras, “el tiempo siempre coloca a las personas en su lugar”.

¿Rebeca Escribens y Christian Domínguez ya tuvieron conflictos antes?

Las declaraciones de Rebeca surgieron tras la presentación de un informe periodístico en el que Christian hablaba sobre la amistad entre sus exparejas, la exmodelo Melanie Martínez y la cantante Pamela Franco, ambas madres de sus hijas mayor y menor respectivamente.

No es la primera vez que la conductora confronta al intérprete. Anteriormente, durante una participación de Domínguez en "América Hoy", Escribens le recordó sus antecedentes cuando él intentaba opinar sobre casos de infidelidad. En esa ocasión, le reclamó: “¡Tú no tienes moral para hablar! ¡Cállate, oye!”.

♬ sonido original - América Televisión @americatelevision ¿NO LO PASA? 😱 Christian Domínguez volvió después de dos años a América Hoy y al parecer a nuestra conductora Rebeca Escribens no le gustó nada 👀. ¿Quieres ver más de América Hoy? Sigue a @América Hoy De lunes a viernes a las 9:30 a.m. no te pierdas #AméricaHoy [Mira los capítulos / programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO

Ante los recientes comentarios de Rebeca, el cantante, por su parte, no se ha pronunciado ni ha dejado saber su opinión.

VIDEO RECOMENDADO: