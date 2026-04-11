Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La actriz opinó sobre el cantante tras un informe en el que Domínguez hablaba sobre la amistad de sus exparejas, Melanie Martínez y Pamela Franco. | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
La actriz opinó sobre el cantante tras un informe en el que Domínguez hablaba sobre la amistad de sus exparejas, Melanie Martínez y Pamela Franco. | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes, la conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, admitió que Christian Domínguez le cae mal por “su comportamiento, andar y decisiones”, en relación a las múltiples infidelidades y escándalos del artista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.