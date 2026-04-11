Este viernes, la conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, admitió que Christian Domínguez le cae mal por “su comportamiento, andar y decisiones”, en relación a las múltiples infidelidades y escándalos del artista.
Utilizando unos minutos de su segmento en América TV, la actriz enfatizó que su rechazo no responde a un tema estrictamente personal, sino a la conducta mediática que el cumbiambero ha mantenido a lo largo de su carrera.
“Sí, la gente puede pensar que a mí Christian Domínguez me cae mal… y sí, me cae mal”, afirmó la conductora de 48 años ante las cámaras.
En ese sentido, aunque dejó claro que no tiene una buena opinión de Domínguez, no dudó en desearle buena suerte, ya que, según sus palabras, “el tiempo siempre coloca a las personas en su lugar”.
CONOCE MÁS: Rebeca Escribens cuenta el motivo por el que casi no acepta ser conductora de ‘América Hoy’
Las declaraciones de Rebeca surgieron tras la presentación de un informe periodístico en el que Christian hablaba sobre la amistad entre sus exparejas, la exmodelo Melanie Martínez y la cantante Pamela Franco, ambas madres de sus hijas mayor y menor respectivamente.
No es la primera vez que la conductora confronta al intérprete. Anteriormente, durante una participación de Domínguez en "América Hoy", Escribens le recordó sus antecedentes cuando él intentaba opinar sobre casos de infidelidad. En esa ocasión, le reclamó: “¡Tú no tienes moral para hablar! ¡Cállate, oye!”.
@americatelevision ¿NO LO PASA? 😱 Christian Domínguez volvió después de dos años a América Hoy y al parecer a nuestra conductora Rebeca Escribens no le gustó nada 👀. ¿Quieres ver más de América Hoy? Sigue a @América Hoy De lunes a viernes a las 9:30 a.m. no te pierdas #AméricaHoy [Mira los capítulos / programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO ♬ sonido original - América Televisión
Ante los recientes comentarios de Rebeca, el cantante, por su parte, no se ha pronunciado ni ha dejado saber su opinión.
Laura Pausini protagonizó un momento viral al detener su concierto en Madrid para confrontar a un espectador ebrio. 'Señores, disculpen, ¿qué está pasando ahí? ¿Está bebido?', dijo la cantante. Tras su peculiar humor, continuó su Yo Canto World Tour e invitó a la cantante Annette para interpretar 'Porque te vas'.